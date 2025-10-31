В среду, 29 октября, в Париже состоялся матч 10-го тура Лиги 1, в котором ФК Париж сыграл вничью с Лионом (3:3). Перед началом поединка офицеры Бригады борьбы с бандитизмом (BRB) задержали четырех подозреваемых, пишет 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

Что известно о задержании подозреваемых в ограблении Лувра?

По информации источника, подозреваемые спокойно стояли в очереди с болельщиками, которые хотели посетить матч Париж – Лион на стадионе "Жан Буэн". Полиция идентифицировала злоумышленников и задержала их в 20:30 по местному времени.

Отметим, что в минувшую субботу были арестованы двое мужчин в возрасте около 30 лет, которые подозреваются в причастности к преступлению. Полиция прилагает максимум усилий по поиску виновных в ограблении Лувра.

К сожалению, похищенные драгоценности, которые оцениваются в 88 миллионов евро, до сих пор разыскиваются. Всего к расследованию громкого дела привлечено около ста следователей.

Что известно об ограблении Лувра?