У середу, 29 жовтня, у Парижі відбувся матч 10-го туру Ліги 1, в якому ФК Париж зіграв внічию з Ліоном (3:3). Перед початком поєдинку офіцери Бригади боротьби з бандитизмом (BRB) затримали чотирьох підозрюваних, пише 24 Канал з посиланням на RMC Sport.
Що відомо про затримання підозрюваних у пограбуванні Лувру?
За інформацією джерела, підозрювані спокійно стояли у черзі з уболівальниками, які хотіли відвідати матч Париж – Ліон на стадіоні "Жан Буен". Поліція ідентифікувала зловмисників та затримала їх о 20:30 за місцевим часом.
Зазначимо, що минулої суботи були заарештовані двоє чоловіків віком близько 30 років, які підозрюються у причетності зо злочину. Поліція докладає максимум зусиль з пошуку винних у пограбуванні Лувру.
На жаль, викрадені коштовності, які оцінюються у 88 мільйонів євро, досі розшукуються. Загалом до розслідування гучної справи залучено близько ста слідчих.
Що відомо про пограбування Лувру?
- Пограбування в паризькому музеї Лувр відбулося 19 жовтня. Через пів години після відкриття закладу зловмисники проникли в будівлю та викрали дев'ять ювелірних виробів.
- Четверо зловмисників були одягнені у робітничу форму та каски. Під виглядом будівельників вони за допомогою підіймача піднялися на другий поверх, де розташована Галерея Аполлона. Злодії розбили вітрину, де знаходилися коштовності, а потім на скутерах покинули музей. Як інформує Euronews, вся операція у них зайняла сім хвилин.
- 22 жовтня Лувр знову відкрили для відвідувачів, але частину експонатів було евакуйовано. 26 жовтня поліція затримала перших двох підозрюваних у паризькому аеропорту. Один з них мав летіти до Алжиру.