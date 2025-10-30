Ба більше, він був обличчям усього покоління аргентинського футболу минулої епохи. 24 канал розповідає, що відомо про кар'єру, життя та досягнення "Золотого хлопчика".

Як склалася кар'єра Марадони?

Як йдеться в статті на Вікіпедії, Дієго Армандо Марадона народився 30 жовтня 1960 року. Сьогодні йому мало виповнитися 65 років, але життя легенди футболу обірвалося 25 листопада 2020 року.

Дієго Армандо Марадона / Фото з відкритих джерел

Першим професійним клубом у кар'єрі Марадони став Архентінос Хуніорс у 1976 році. А через п'ять років він приєднався до гранда аргентинського футболу Бока Хуніорс, звідки у 1982 році перейшов у Барселону.

Проте найкращі роки в європейському футболі він провів у Наполі, куди перейшов у 1984 році. Неаполітанці присвятили Марадоні чималу кількість пісень і муралів у місті, а також стадіон команди названо на його честь.

Як Марадона став легендою Наполі?

5 липня 1984 року Дієго Марадона перейшов з Барселони у Наполі за рекордні 7,6 мільйона доларів. Аргентинця зустрічав повністю заповнений "Сан-Паоло" (нині – стадіон імені Марадони).

А сам аргентинець тепло згадував перехід в Наполі. У своїй автобіографії він зізнався, що відчував, нібито фанати зустрічають його як Месію, що має значно допомогти команді. І дійсно футболіст сильно вплинув на успіхи неаполітанців.

Марадона в Наполі / Фото 101 Great Goals

У першому сезоні Марадона забив 14 голів та допоміг Наполі посісти третє місце у чемпіонаті Італії, що стало найкращим результатом клубу за останні 20 років.

Визначним для Марадони та Наполі став сезон 1986/1987. У тій кампанії "блакитні" оформили "золотий дубль" – перше в історії чемпіонство в Серії А та тріумф у Кубку Італії.

Аргентинський футболіст у тому сезоні відзначився 10 голам та 11 результативними передачами. Неаполь вибухнув, місто прикрасили зображеннями Марадони, а новонароджених дітей називали – Дієго.

У сезоні 1988/1989 аргентинець допоміг команді на європейській арені. Італійський клуб вперше тріумфував у єврокубку, завоювавши Кубок УЄФА, а Марадону визнали найкращим гравцем турніру.

Марадона з Кубком УЄФА / Фото з офіційного сайту УЄФА

В наступній кампанії Наполі знову стало чемпіоном Італії, завоювавши друге в історії "скудетто". І знову аргентинський нападник відіграв вирішальну роль, забивши 17 голів у турнірі.

У 1990 році клубний музей неаполітанців поповнився ще одним трофеєм. "Блакитні" виграли Суперкубок Італії, розбивши Ювентус (5:1) в очному протистоянні.

Як Марадона покинув Наполі?

Проте відхід Марадони з Наполі був доволі драматичним, а також супроводжувався скандалом. Як пишуть ЗМІ, аргентинець мав проблеми з наркотичними речовинами, а також зв'язався з мафією.

Окрім того, футболіст не хотів залишатися в Італії, а клуб не мав намірів відпускати його. У 1991 році він потрапив у гучний скандал із вживанням допінгу, адже у його крові знайшли кокаїн.

У результаті він отримав 15-місячну дискваліфікацію. Після чого Марадона втік з Італії в Аргентину, а по закінченню терміну відсторонення футболіст приєднався до іспанської Севільї.

У 1993 році аргентинець повернувся на Батьківщину, підписавши контракт з Ньюеллс Олд Бойз. З 1995 по 1997 роки виступав за Бока Хуніорс, де завершив професійну кар'єру футболіста.

Як в Неаполі вшановують Марадону / Фото Getty Images

Як Марадона виступав у збірній Аргентині?

У 1977 році Дієго Марадона дебютував за збірну Аргентину у віці 16 років, вийшовши нам матч проти Угорщини. На переможний чемпіонат світу у 1978 році футболіста не взяли через його вік.

Проте 1986 рік став "золотим часом" Марадони у національній команді. Аргентинець був капітаном та привів "біло-блакитних" до успіху на мундіалі у Мексиці.

Марадона з кубком світу / Фото BBC

На тому турнірі запам'яталися два легендарні моменти у чвертьфінальному матчі проти Англії. Перший це "Рука Бога", коли футболіст забив рукою, але рефері зарахував взяття воріт.

А другий, коли аргентинець обіграв пів команди та забив шедевр у ворота тієї ж збірної Англії – цей момент назвали "голом століття". У фіналі турніру Аргентина перемогла Німеччину (3:2), а Марадона став найкращим футболістом турніру.

На наступному чемпіонаті світу Аргентина поступилась Німеччині (0:1) у фіналі у 1990 році. Через чотири роки Марадона повернувся з великим бажанням повернути трофей у рідну країну.

Проте після матчу з Нігерією футболіста викрили на вживанні допінгу – ефедрину. Так легенда Аргентини завершив свою міжнародну кар'єру.

У 1997 році Марадона повністю покинув футбол. Проте у 2008 повернувся, але вже у ролі тренера, очоливши збірну Аргентини. А з 2011 по 2012 роки став тренером Аль-Васла з ОАЕ.

З 2017 по 2018 тренував місцеву Фуджайру, а пізніше став головним тренером у мексиканському Дорадосі. З 2019 по 2020 він очолював футбольний клуб Хімнасія і Есгріма.

Як помер Марадона?

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року. Як повідомляє видання Clarin, пізніше було проведено розтин тіла легенди футболу, який показав причину його смерті.

Серце аргентинця було у двічі більше за норму. А помер він від гострого набряку легенів, викликаного загостренням хронічної серцевої недостатності.

Проте згодом виявилось, що можливо Марадона помер через недбалість медиків. В Аргентині досі триває розслідування щодо ймовірного вбивста легенди світового футболу.

Поховання Марадони / Фото Clarin

Дієго Марадона-молодший вважає, що його батька можна було врятувавти. Він вважає, що лікарі посприяли його смерті та хоче домогтися справедливості.

Як повідомляє ESPN, колишній лікар аргентинця на судовому засіданні 8 квітня 2025 року дав свідчення щодо медичних працівників, які лікували його експідопічного.

Маріо Шитер розповів, що потрібно було робити, аби врятувати Марадону. Його мали відвезти в реабілітаційну клініку, а не залишати вдома.

Знаючи пацієнта, я б не запропонував домашню госпіталізацію. З ним було нелегко впоратися, враховуючи те, що я безпосередньо знав, що лікував його в найгірший момент його життя,

– розповів Шитер.

Лікар також наголосив, що усі докази свідчать про те, що медики не надавали належного догляду і саме це призвело до смерті колишьного футболіста. Проте попри покази Шитера слідство щодо ймовірного вбивства триває.