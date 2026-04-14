Як повідомляє Reuters, в Аргентині розпочався новий судовий розгляд у справі про смерть футболіста. Перед судом постали семеро членів медичної команди, яких звинувачують у вбивстві з необережності, після того як попередній процес був зупинений минулого року через відставку судді.

Що відомо про справу "вбивства" Марадони?

У рамках нового розгляду справи планується допитати майже сотню свідків. Слідство зосереджене на можливій недбалості медиків під час реабілітації легендарного футболіста після операції на мозку.

Вже дали показання численні свідки, серед яких діти Марадони та його колишня дружина Клаудія Вільяфане.

Прокуратура заявляє, що лікарі порушували встановлені протоколи лікування, а умови, в яких Марадона проходив відновлення, були неналежними. Натомість сторона захисту наполягає, що його смерть була неминучою через серйозні хронічні проблеми зі здоров'ям.

Розслідування у цій справі триває з 2021 року, коли спеціальна медична комісія дійшла висновку про некомпетентність і безвідповідальність дій лікарів.

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 25 років.

Що відомо про Дієгу Марадону?