Як повідомляє Reuters, в Аргентині розпочався новий судовий розгляд у справі про смерть футболіста. Перед судом постали семеро членів медичної команди, яких звинувачують у вбивстві з необережності, після того як попередній процес був зупинений минулого року через відставку судді.
Дивіться також Пішла із життя олімпійська чемпіонка Людмила Гуревич
Що відомо про справу "вбивства" Марадони?
У рамках нового розгляду справи планується допитати майже сотню свідків. Слідство зосереджене на можливій недбалості медиків під час реабілітації легендарного футболіста після операції на мозку.
Вже дали показання численні свідки, серед яких діти Марадони та його колишня дружина Клаудія Вільяфане.
Прокуратура заявляє, що лікарі порушували встановлені протоколи лікування, а умови, в яких Марадона проходив відновлення, були неналежними. Натомість сторона захисту наполягає, що його смерть була неминучою через серйозні хронічні проблеми зі здоров'ям.
Розслідування у цій справі триває з 2021 року, коли спеціальна медична комісія дійшла висновку про некомпетентність і безвідповідальність дій лікарів.
У разі доведення провини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 25 років.
Що відомо про Дієгу Марадону?
Він виступав за низку відомих клубів: Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселона, Наполі, Севілья та Ньюеллс Олд Бойз, при цьому найуспішніший період його кар'єри припав на італійський Наполі, де він став національним героєм міста та виграв два чемпіонати Італії.
За даними Вікіпедії, за збірну Аргентини він провів 91 матч і став чемпіоном світу 1986 року, що зробило його легендою світового футболу.
Однак його кар'єра також супроводжувалася численними скандалами, зокрема проблемами з наркотиками, дискваліфікацією за допінг і складними стосунками з медіа та футбольними структурами, але попри це він залишався культовою фігурою у футболі.