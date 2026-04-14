Как сообщает Reuters, в Аргентине началось новое судебное разбирательство по делу о смерти футболиста. Перед судом предстали семь членов медицинской команды, которых обвиняют в убийстве по неосторожности, после того как предыдущий процесс был остановлен в прошлом году из-за отставки судьи.

Что известно о деле "убийства" Марадоны?

В рамках нового рассмотрения дела планируется допросить почти сотню свидетелей. Следствие сосредоточено на возможной халатности медиков во время реабилитации легендарного футболиста после операции на мозге.

Уже дали показания многочисленные свидетели, среди которых дети Марадоны и его бывшая жена Клаудия Вильяфане.

Прокуратура заявляет, что врачи нарушали установленные протоколы лечения, а условия, в которых Марадона проходил восстановление, были ненадлежащими. Зато сторона защиты настаивает, что его смерть была неизбежной из-за серьезных хронических проблем со здоровьем.

Расследование по этому делу продолжается с 2021 года, когда специальная медицинская комиссия пришла к выводу о некомпетентности и безответственности действий врачей.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 25 лет.

Что известно о Диеге Марадоне?