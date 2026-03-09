Известно, что Диего имел восемь официально признанных детей, При этом есть вероятность, что на самом деле у Марадоны больше потомков. По крайней мере таким чебе считает Сантьяго Лара, который оказался в эпицентре скандала, сообщает The Sun.
Что случилось с "сыном" Марадоны?
На днях парня задержала полиция в Ла-Плате по подозрению в организации наркоторговли. Во время обыска было найдено кокаин, гашиш, экстази и метамфетамин.
Кроме этого, полиция изъяла семь мобильных телефонов, весы для взвешивания вещей и много наличных. Кроме Сантьяго, был задержан его официальный отец Марсело, а также женщина по имени Мария Хосе Борен.
Отметим, что Лара прославился в 2016 году, когда публично назвал себя сыном Диего Марадоны. В 13 лет он увидел фото футболиста в газете рядом со своим, после чего спросил у своего папы Марсело об этом.
Тот заявил, что всегда сомневался, что является биологическим отцом Сантьяго. Парень пытался сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Марадоной, но так этого и не достиг.
В 2020 году Диего умер из-за сердечного приступа, но его смерть вызвала скандал. Уже в том же году Лара требовал эксгумации тела футболиста для проведения теста. В конце концов проведенная экспертиза показала отрицательный результат.
Что известно о Диего Марадоне?
- Аргентинец является одним из лучших футболистов в истории футбола. Уроженец Лануса поиграл за Аргентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселону, Наполи, Севилью и Ньюэллз Ол Бойз, сообщает Transfermarkt.
- В 589-ти матчах на официальном уровне Марадона забил 311 голов. Больше всего Диего запомнился в Наполи, с которым дважды выиграл Серию А и торжествовал в Кубке УЕФА.
- Также Марадона зажигал в сборной Аргентины, в составе которой оформил 34 гола в 91-м матче. Звездным временем игрока стал чемпионат мира-1986, где он помог аргентинцам получить трофей.
- Через четыре года, 1990-м. Марадона стал серебряным призером ЧМ. Также в 90-е игрок получил долговременную дисквалификацию из-за наркотиков, которые были найдены в его организме.
- В 2008 году Диего стал тренером сборной Аргентины и повез ее на чемпионат мира-2010. Там "альбиселесте" дошли до четвертьфинала, где уступили Германии.