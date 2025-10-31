Ограбление Лувра: подозреваемых задержали на футбольном матче
- Полиция задержала четырех подозреваемых в ограблении Лувра перед футбольным матчем в Париже.
- Похищенные драгоценности на сумму 88 миллионов евро до сих пор не найдены, расследованием занимается около ста следователей.
Дерзкое ограбление драгоценностей в парижском музее Лувр произошло 19 октября. Полиция задержала еще четырех подозреваемых в совершении преступления.
В среду, 29 октября, в Париже состоялся матч 10-го тура Лиги 1, в котором ФК Париж сыграл вничью с Лионом (3:3). Перед началом поединка офицеры Бригады борьбы с бандитизмом (BRB) задержали четырех подозреваемых, пишет 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.
Что известно о задержании подозреваемых в ограблении Лувра?
По информации источника, подозреваемые спокойно стояли в очереди с болельщиками, которые хотели посетить матч Париж – Лион на стадионе "Жан Буэн". Полиция идентифицировала злоумышленников и задержала их в 20:30 по местному времени.
Отметим, что в минувшую субботу были арестованы двое мужчин в возрасте около 30 лет, которые подозреваются в причастности к преступлению. Полиция прилагает максимум усилий по поиску виновных в ограблении Лувра.
К сожалению, похищенные драгоценности, которые оцениваются в 88 миллионов евро, до сих пор разыскиваются. Всего к расследованию громкого дела привлечено около ста следователей.
Что известно об ограблении Лувра?
- Ограбление в парижском музее Лувр произошло 19 октября. Через полчаса после открытия заведения злоумышленники проникли в здание и похитили девять ювелирных изделий.
- Четверо злоумышленников были одеты в рабочую форму и каски. Под видом строителей они с помощью подъемника поднялись на второй этаж, где расположена Галерея Аполлона. Воры разбили витрину, где находились драгоценности, а затем на скутерах покинули музей. Как информирует Euronews, вся операция у них заняла семь минут.
- 22 октября Лувр снова открыли для посетителей, но часть экспонатов была эвакуирована. 26 октября полиция задержала первых двух подозреваемых в парижском аэропорту. Один из них должен был лететь в Алжир.