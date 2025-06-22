Первое "золото" для Украины: гребчица Лузан стала чемпионкой Европы-2025

В последний день чемпионата Европы-2025 по гребле сборная Украины пополнила свою медальную копилку. Золотую медаль для "сине-желтых" завоевала Людмила Лузан.

В воскресенье, 22 июня, в Чехии на чемпионате Европы-2025 по гребле состоялся финальный заплыв каноэ-одиночек на 500 метров. Украину в соревновании представляла Людмила Лузан, пишет 24 Канал.

Читайте также Пожизненная дисквалификация: федерация гребли приняла санкции к Жалинской, сбежавшей в Россию

Триумфальное выступление Лузан на Евро-2025

28-летняя украинка прошла дистанцию за 2.06,807 минуты. Людмила уверенно опередила Реку Опавски из Венгрии и испанку Марию Корберу.

ЧЕ-2025. Каноэ-одиночка, женщины. 500 метров

1. Людмила Лузан (Украина) – 2.06,807

2. Река Опавски (Венгрия) – 2.08,793

3. Мария Корбера (Испания) – 2.11,004

Людмила Лузан с чемпионской медалью / Федерация каноэ Украины

Эта золотая медаль стала первой для Украины на чемпионате Европы-2025. Сейчас у нашей сборной четыре медали: одно "золото", два "серебра" и одна "бронза".

Лузан на Евро-2025 ранее завоевала два "серебра" – в каноэ-одиночке на 200 метров и в каноэ-двойке вместе с Ириной Федорив на такую же дистанцию. Всего на чемпионатах Европы Людмила завоевала 11 медалей.

Отметим, что Людмила Лузан представляет СК "Горняк" из Горишних Плавней, а ее тренерами являются Николай Мацапура и Сергей Батуманкоев.

Ранее мы сообщали, как представителей России не допустили к юниорскому чемпионату Европы-2025 по гребле, который проходил в Польше.