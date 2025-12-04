Предательницу Лыскун лишили всех званий и наград: какие санкции ожидают спортсменку
- София Лыскун лишена всех званий и наград из-за смены украинского гражданства на российское.
- Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Лыскун из состава национальной сборной и обратится в международные институты относительно спортивного карантина.
Прыгунья в воду София Лискун приняла решение сменить украинское гражданство на российское. Подобным поступком она фактически поставила крест на всех своих предыдущих достижениях.
Федерация Украины по прыжкам в воду выразила возмущение позорным действиям Софии Лыскун. На внеочередном заседании организации были приняты важные решения в отношении спортсменки национальной сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.
Какие санкции применили к Лыскун?
Единогласным решением Исполкома Лыскун была исключена из состава национальной сборной Украины. Кроме того, прыгунью лишили всех наград и званий, полученных под эгидой Федерации.
Федерация Украины по прыжкам в воду также обратится к международным спортивным институтам с требованием применить к указанной спортсменке спортивный карантин в соответствии с действующими международными нормами,
– говорится в заявлении Федерации Украины.
Однако это не все санкции, которые будут применены к предательнице. Федерация оставляет за собой право инициировать дополнительные меры в соответствии с законодательством Украины и внутренним регламентом. Таким образом в организации надеются исключить подобные случаи в будущем.
Сколько наград получила Лыскун?
- София Лискун начала выступать за сборную Украины начиная с 2017 года. Сначала уроженка Луганска соревновалась на юниорском уровне, а затем на взрослом.
- На счету спортсменки 11 медалей добытых на чемпионатах Европы в составе сборной Украины: 4 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые. В 2022 году на чемпионате мира в Будапеште она выиграла серебряную награду в соревнованиях по прыжкам в воду со смешанной синхронной десятиметровой вышки
- В 2025 году Лыскун стала чемпионкой Европы в смешанной команде вместе с Ксенией Байло, Кириллом Болюхом и Алексеем Середой.
- София Лискун дважды принимала участие в Олимпийских играх: в Токио-2020 и Париже-2024. Лучший результат спортсменка продемонстрировала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки – 7 место.