Зрадницю Лискун позбавили всіх звань і нагород: які санкції очікують на спортсменку

Стрибунка у воду Софія Лискун ухвалила рішення змінити українське громадянство на російське. Подібним вчинком вона фактично поставила хрест на усіх своїх попередніх досягненнях.

Федерація України зі стрибків у воду висловила обурення ганебним діям Софії Лискун. На позачерговому засіданні організації були ухвалені важливі рішення стосовно спортсменки національної збірної, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Федерації України зі стрибків у воду.

Які санкції застосували до Лискун?

Одноголосним рішенням Виконкому Лискун було виключено зі складу національної збірної України. Крім того, стрибунку позбавили усіх нагород та звань, отриманих під егідою Федерації.

Федерація України зі стрибків у воду також звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм,

– йдеться у заяві Федерації України.

Проте це не всі санкції, які будуть застосовані до зрадниці. Федерація залишає за собою право ініціювати додаткові заходи згідно із законодавством України та внутрішнім регламентом. Таким чином в організації сподіваються унеможливити подібні випадки в майбутньому.

Скільки нагород здобула Лискун?