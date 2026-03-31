Звезда футбольной сборной Польши живет в России и молчит о войне в Украине
- Мацей Рыбус живет в Москве, не комментирует войну в Украине и потерял место в сборной Польши из-за своей позиции.
- Рыбус играл в российских клубах с 2012 года и имеет 66 матчей за национальную сборную Польши.
Защитник Мацей Рыбус в свое время считался в сборной Польши молодым талантливым открытием. Но футболист испортил себе карьеру не только постоянными травмами, но и любовью к России и переездом в чемпионат страны-агрессора.
Несмотря на то, что Россия стала изгоем в мировом футболе, Рыбус спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину до сих пор живет в Москве. Как пишет польское издание SportoweFakty, он прямо признает, что занял позицию "моя хата с краю".
Смотрите также Ездил в Крым и сбежал из России: что известно о спортсмене, который принес Польше первую медаль ОИ
Что поляк Рыбус говорит о России и войне в Украине?
Польские журналисты спросили у Рыбуса, почему он никак публично не комментирует преступления, которые страна его проживания совершает в Украине.
Сразу после начала войны я решил не вмешиваться в это дело. Я просто не комментирую это. В Украине гибнут люди? Я не имею квалификации говорить о войне. Есть люди, которые знают это лучше меня. Я не хочу об этом говорить,
– цинично ответил игрок.
Рыбусу напомнили, что именно такое отношение к ситуации привело к тому, что он потерял место в национальной команде и больше не вызывается на матчи сборной.
Прошлое не изменишь, и я сделал то, что считал лучшим для себя и моей семьи. У меня нет российского паспорта. Я чувствую себя поляком. С Россией меня связывает только то, что я просто живу там каждый день и там у меня есть семья,
– поставил точку в обсуждении польский футболист.
Что известно о карьере Мацея Рыбуса?
- По данным Transfermarkt, в 2012 году Рыбус впервые перебрался в Россию, где начал выступать за Терек.
- В дальнейшем с небольшими перерывами на нормальные страны защитник продолжал выступления в российском чемпионате уже в составе Локомотива, Спартака и Рубина, а в конце концов оказался в медиализе страны-агрессора.
- За сборную Польши игрок дебютировал в возрасте 20 лет. У Рыбуса 66 матчей и участие в Евро-2012. Большое количество поединков он пропускал из-за многочисленных травм.