Самая сексуальная футболистка мира надела облегающее платье с акцентом на бюст

Мадлен Райт является одной из самых привлекательных футболисток мира. Спортсменка часто радует фанатов, демонстрируя свою красоту, которой ее наделила природа.

В частности, Райт любит делиться горячим контентом. Недавно футболистка на собственной странице в инстаграме опубликовала фото, которые разорвали социальные сети, сообщает 24 канал.

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Невероятная Мадлен Райт

Роскошная Мадлен Райт порадовала интернет новыми горячими фото. Самая сексуальная футболистка мира надела черное облегающее платье, сделав акцент на большом бюсте.

Большие очки и игривый взгляд Мадлен идеально вписался в образ обольстительной девушки. Очаровательная Райт почти не использовала мейка, ведь девушка может похвастаться естественной красотой.

Мадлен Райт опубликовала горячие фотографии / Фото из инстаграма футболистки

Напомним, что Мадлен Райт выступала за Чешем Юнайтед. Девушка сосредоточена на развитии собственного бренда в социальных сетях, а также имеет страницу на платформе для взрослых OnlyFans.

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