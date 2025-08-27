Магучих не защитила титул чемпионки в финале Бриллиантовой лиги: результаты украинок
- Ярослава Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги с результатом 2.02 м, уступив австралийке Николе Олислагерс.
- Юлия Левченко завершила соревнования на четвертом месте, взяв высоту 2.00 м, что стало для нее лучшим результатом за последние пять лет.
В среду, 27 августа, в Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги. В женских прыжках в высоту приняли участие две украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Ярослава Магучих выступила в финале Бриллиантовой лиги в статусе действующей чемпионки. Главными конкурентками украинок были австралийские прыгуньи Элеанор Паттерсон и Никола Олеслагерс, пишет 24 Канал.
Как выступили Магучих и Левченко в финале Бриллиантовой лиги?
Всего за главный приз соревнований боролись шесть спортсменок: Никола Олислагерс (Австралия), Элеанор Паттерсон (Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Кристина Хонзель (Германия), Ярослава Магучих (Украина) и Юлия Левченко (Украина).
Ярослава Магучих стартовала с высоты 1,94 метра, которую легко покорила с первой попытки. Со следующей планкой в 1,97 метра тоже не было проблем.
Высоту 2 метра взяли четверо из шести спортсменок, в том числе Магучих и Левченко. Для Юлии это был лучший результат за последние пять лет.
Следующая планка была установлена на 2,02 метра. Эту высоту со второй попытки покорила Магучих, а вот Левченко на этой стадии завершила соревнования. Юлия финишировала на четвертом месте.
Главный бриллиант сезона разыграли Никола Олислагерс и Ярослава Магучих. Украинка пропустила высоту 2,04, но не смогла взять 2,06. Победительницей финала Бриллиантовой лиги стала австралийская легкоатлетка.
Финал Бриллиантовой лиги-2025 в Цюрихе. Прыжки в высоту (женщины)
- 1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.04 метра
- 2. Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 метра
- 3. Морган Лейк (Великобритания) – 2.00 метра 2.00 метра
- 4. Юлия Левченко (Украина) – 2.00 метра 2.00 метра
Напомним, что Ярослава Магучих трижды подряд выигрывала финал Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024). В активе Юлии Левченко три "серебра" в 2017, 2018, 2019 годах.
Раньше мы рассказывали о самых выдающихся достижениях украинского спорта за годы независимости.