В среду, 27 августа, в Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги. В женских прыжках в высоту приняли участие две украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Ярослава Магучих выступила в финале Бриллиантовой лиги в статусе действующей чемпионки. Главными конкурентками украинок были австралийские прыгуньи Элеанор Паттерсон и Никола Олеслагерс, пишет 24 Канал.

Как выступили Магучих и Левченко в финале Бриллиантовой лиги?

Всего за главный приз соревнований боролись шесть спортсменок: Никола Олислагерс (Австралия), Элеанор Паттерсон (Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Кристина Хонзель (Германия), Ярослава Магучих (Украина) и Юлия Левченко (Украина).

Ярослава Магучих стартовала с высоты 1,94 метра, которую легко покорила с первой попытки. Со следующей планкой в 1,97 метра тоже не было проблем.

Высоту 2 метра взяли четверо из шести спортсменок, в том числе Магучих и Левченко. Для Юлии это был лучший результат за последние пять лет.

Следующая планка была установлена на 2,02 метра. Эту высоту со второй попытки покорила Магучих, а вот Левченко на этой стадии завершила соревнования. Юлия финишировала на четвертом месте.

Главный бриллиант сезона разыграли Никола Олислагерс и Ярослава Магучих. Украинка пропустила высоту 2,04, но не смогла взять 2,06. Победительницей финала Бриллиантовой лиги стала австралийская легкоатлетка.

Финал Бриллиантовой лиги-2025 в Цюрихе. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.04 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 метра

3. Морган Лейк (Великобритания) – 2.00 метра 2.00 метра

4. Юлия Левченко (Украина) – 2.00 метра 2.00 метра

Напомним, что Ярослава Магучих трижды подряд выигрывала финал Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024). В активе Юлии Левченко три "серебра" в 2017, 2018, 2019 годах.

