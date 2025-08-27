Магучіх не захистила титул чемпіонки у фіналі Діамантової ліги: результати українок
- Ярослава Магучіх зайняла друге місце у фіналі Діамантової ліги з результатом 2.02 м, поступившись австралійці Ніколі Оліслагерс.
- Юлія Левченко завершила змагання на четвертому місці, взявши висоту 2.00 м, що стало для неї найкращим результатом за останні п'ять років.
У середу, 27 серпня, у Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги. У жіночих стрибках у висоту взяли участь дві українки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.
Ярослава Магучіх виступила у фіналі Діамантової ліги в статусі чинної чемпіонки. Головними конкурентками українок були австралійські стрибунки Елеанор Паттерсон і Нікола Олеслагерс, пише 24 Канал.
Як виступили Магучіх і Левченко у фіналі Діамантової ліги?
Загалом за головний приз змагань боролися шість спортсменок: Нікола Оліслагерс (Австралія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Морган Лейк (Велика Британія), Крістіна Хонзель (Німеччина), Ярослава Магучіх (Україна) та Юлія Левченко (Україна).
Ярослава Магучіх стартувала з висоти 1,94 метра, яку легко підкорила з першої спроби. С наступною планкою у 1,97 метра теж не було проблем.
Висоту 2 метри взяли четверо з шести спортсменок, в тому числі Магучіх і Левченко. Для Юлії це був найкращий результат за останні п'ять років.
Наступна планка була встановлена на 2,02 метра. Цю висоту з другої спроби підкорила Магучіх, а от Левченко на цій стадії завершила змагання. Юлія фінішувала на четвертому місці.
Головний діамант сезону розіграли Нікола Оліслагерс і Ярослава Магучіх. Українка пропустила висоту 2,04, але не змогла взяти 2,06. Переможницею фіналу Діамантової ліги стала австралійська легкоатлетка.
Фінал Діамантової ліги-2025 в Цюриху. Стрибки у висоту (жінки)
- 1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.04 метра
- 2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 метра
- 3. Морган Лейк (Велика Британія) – 2.00 метра
- 4. Юлія Левченко (Україна) – 2.00 метра
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх тричі вигравала фінал Діамантової ліги.