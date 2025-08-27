У середу, 27 серпня, у Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги. У жіночих стрибках у висоту взяли участь дві українки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх виступила у фіналі Діамантової ліги в статусі чинної чемпіонки. Головними конкурентками українок були австралійські стрибунки Елеанор Паттерсон і Нікола Олеслагерс, пише 24 Канал.

Як виступили Магучіх і Левченко у фіналі Діамантової ліги?

Загалом за головний приз змагань боролися шість спортсменок: Нікола Оліслагерс (Австралія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Морган Лейк (Велика Британія), Крістіна Хонзель (Німеччина), Ярослава Магучіх (Україна) та Юлія Левченко (Україна).

Ярослава Магучіх стартувала з висоти 1,94 метра, яку легко підкорила з першої спроби. С наступною планкою у 1,97 метра теж не було проблем.

Висоту 2 метри взяли четверо з шести спортсменок, в тому числі Магучіх і Левченко. Для Юлії це був найкращий результат за останні п'ять років.

Наступна планка була встановлена на 2,02 метра. Цю висоту з другої спроби підкорила Магучіх, а от Левченко на цій стадії завершила змагання. Юлія фінішувала на четвертому місці.

Головний діамант сезону розіграли Нікола Оліслагерс і Ярослава Магучіх. Українка пропустила висоту 2,04, але не змогла взяти 2,06. Переможницею фіналу Діамантової ліги стала австралійська легкоатлетка.

Фінал Діамантової ліги-2025 в Цюриху. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.04 метра

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 метра

3. Морган Лейк (Велика Британія) – 2.00 метра

4. Юлія Левченко (Україна) – 2.00 метра

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх тричі вигравала фінал Діамантової ліги.