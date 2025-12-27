Будет ли свадьба: Магучих дала резкий ответ на личный вопрос

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в последнее время не публикует совместные фото со своим женихом Назаром Степановым. Это породило слухи о возможном разрыве отношений у спортивной пары.

Ярослава Магучих и Назар Степанов находятся в отношениях с 2023 года. Однако влюбленные каждый раз переносят дату свадьбы, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Утро в большом городе".

Как Магучих ответила на вопрос о свадьбе?

Журналистка спросила у Магучих, почему в последнее время она так мало публикует совместных фото со своим парнем. Ярослава не захотела отвечать о личной жизни, сказав на английском: "Next question, please" (Следующий вопрос, пожалуйста).

У звездной легкоатлетки поинтересовались, планируется ли свадьба в ближайшее время. Ответ олимпийской чемпионки был красноречивым: "Нет, не будет".

Однако неудобные вопросы на этом не завершились. У спортсменки спросили, почему изменились планы относительно свадьбы.

Не будет. Следующий вопрос. Это такое, личное, поэтому не буду отвечать,

– заявила Магучих.

Что известно об отношениях Магучих с женихом?