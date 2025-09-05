Майк Тайсон один из самых известных спортсменов в истории. Накануне он шокировал фанатов бокса огненным анонсом.

59-летний американец снова вернется на ринг. Он сразится с легендарным боксером, который ни разу не проигрывал на профессиональном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети "Железного Майка".

С кем и когда проведет бой Майк Тайсон?

Речь идет о бывшем чемпионе мира в пяти весовых категориях Флойде Мейвезере. Звездные бойцы уже подписали соглашение о битве между собой.

Она состоится в 2026 году, однако точная дата пока неизвестна и будет объявлена позже. Транслятором этого поединка станет CSI Sports и Fight Sports.

Отмечается, что бой будет выставочным и не войдет в официальную статистику. Каждый раунд будет длиться по две минуты, а перчатки бойцов будут иметь дополнительное наполнение из-за разницы в габаритах легендарных боксеров.

К слову. 48-летний Флойд Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после битвы с легендой ММА Конором Макгрегором. Американец тогда одержал победу нокаутом, а в прессе тот бой назвали "самым дорогим в истории" из-за огромных гонораров для звездных спортсменов.

С тех пор "Pretty Boy" провел восемь выставочных боев, последний из которых был против Джона Готти III в августе 2024 года. Американец на профессиональном уровне провел 50 поединков, в которых одержал все победы.

Что известно о карьере Майка Тайсона?