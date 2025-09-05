Майк Тайсон повертається на ринг: зірковий боксер проведе бій з непереможною легендою
- Майк Тайсон і Флойд Мейвезер підписали угоду на виставковий бій, який відбудеться у 2026 році, однак точна дата ще не визначена.
- Бій не ввійде до офіційної статистики, кожен раунд триватиме дві хвилини, а рукавички бійців матимуть додаткове наповнення через різницю габаритів.
Майк Тайсон – один з найвідоміших спортсменів в історії. Напередодні він шокував фанатів боксу вогняним анонсом.
59-річний американець знову повернеться на ринг. Він битиметься з легендарним боксером, який жодного разу не програвав на професійному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі "Залізного Майка".
З ким і коли проведе бій Майк Тайсон?
Йдеться про колишнього чемпіона світу у пʼяти вагових категоріях Флойда Мейвезера. Зіркові бійці вже підписали угоду про битву між собою.
Вона відбудеться у 2026 році, проте точна дата поки невідома та буде оголошена пізніше. Транслятором цього поєдинку стане CSI Sports та Fight Sports.
Зазначається, що бій буде виставковим і не ввійде до офіційної статистики. Кожен раунд триматиме по дві хвилини, а рукавички бійців матимуть додаткове наповнення через різницю у габаритах легендарних боксерів.
До слова. 48-річний Флойд Мейвезер завершив професійну карʼєру у 2017 році після битви з легендою ММА Конором Макгрегором. Американець тоді здобув перемогу нокаутом, а у пресі той бій назвали "найдорожчим в історії" через шалені гонорари для зіркових спортсменів.
З того часу "Pretty Boy" провів вісім виставкових боїв, останній з яких був проти Джона Готті III в серпні 2024 року. Американець на професійному рівні провів 50 поєдинків, у яких здобув усі перемоги.
Що відомо про кар'єру Майка Тайсона?
- Колишній абсолют і наймолодший чемпіон світу в історії хевівейту.
- Виступав на професійному рівні з 1985 по 2005 рік, провівши 56 боїв, у яких здобув 50 перемог.
- Восени 2024 року несподівано повернувся на ринг і поступився одноголосим рішенням суддів Джейку Полу, той поєдинок був санкціонований та ввійшов до офіційного рекорду обох бійців.