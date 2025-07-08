Знаменитый Майкл Баффер получил работу в футболе: легенда бокса появится на Клубном ЧМ

80-летний конферансье прославился своей работу перед крупнейшими боксерскими поединками. Теперь же американец порадует своим голосом футбольных фанатов.

В США подходит к завершению матчи Клубного чемпионата мира-2025. На турнире осталось сыграть только три матча – два полуфинала и финал, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Баффер в футболе

Несмотря на не слишком высокую посещаемость игр ФИФА пытается различными способами поднять престижность соревнования. Очередной пиар-шаг организация решила внедрить перед решающими матчами.

Одной из новинок КЧС стало объявление состава диктором на стадионе. Теперь же этой работой будет заниматься легендарный Майкл Баффер, который прославился в боксе.

80-летний Майкл является самым известным конферансье. Его фраза "Let's get ready to rumble" стала культовой в этом виде спорта. Теперь же Баффер будет объявлять имена футболистов перед полуфиналами и финалом клубного Мундиаля.

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Напомним, что в первом полуфинале бразильский Флуминенсе будет противостоять лондонскому Челси (8 июля). Во втором бою за путевку в финал поспорят ПСЖ и Реал (9 июля).

Решающая встреча пройдет 13-го числа в Нью-Йорке. Ранее суперкомпьютер спрогнозировал будущего победителя Клубного ЧМ-2025. Им должен стать победитель в матче французов и испанцев.