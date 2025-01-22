"Полностью уничтожит": экс-чемпион назвал боксера, против которого в Усика нет шансов

После триумфального для Александра Усика 2024 года ходит немало слухов вокруг имени украинского чемпиона. Он заявил, что продолжит карьеру, однако пока неизвестно, в какой весовой категории.

Ранее украинский непобедимый боец не исключал возможность возвращения в крузервейт. Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о таком потенциальном сценарии.

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Смелый прогноз

Он считает, что Александру Усику не стоит этого делать. По мнению латвийца, в этой весовой категории есть боксер, который не оставит шансов украинцу и испортит его безупречное боксерское наследие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Sports.

"На месте Усика я бы завершил карьеру непобежденным и не переходил бы в крузервейт. Это связано с тем, что Александр все время набирал вес. В случае возвращения в крузервейт ему придется сбрасывать вес, а это большой стресс для организма.

Если Усик перейдет снова в крузервейт и проведет там поединок против Опетаи, то австралиец просто его размажет. Не просто выиграет, а полностью уничтожит. Александр долго набирал этот вес, эту мышечную массу, поэтому если сейчас сбросит вес, то у него не будет сил. Поэтому, в том, что Опетая выиграет в Усика, я уверен", – заявил латвиец.

Справка. Джея Опетаю часто называют "Новым Усиком" из-за схожести стилей. Он провел на профессиональном уровне 27 боев, в которых одержал все победы (21 нокаутом).

Отметим, что в течение карьеры Майрис Бриедис дрался с обоими боксерами. Он один раз проиграл Александру Усику и дважды австралийцу. Кроме них, латвиец никому не уступал на профессиональном уровне.