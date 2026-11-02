Как-то напрягло, – бывший чемпион раскритиковал Усика из-за религиозного обряда

Бывший чемпион мира по боксу в крузервейте (до 90,72 килограмма) Майрис Бриедис высказался о присутствии Александра Усика на боксерском вечере в Саудовской Аравии. Латвийцу не понравилась одна деталь.

Вечером 31 октября Сауль Альварес победил француза Кристиана Мбилли в главном бою в Эр-Рияде. Майрис Бриедис на своем ютуб-канале прокомментировал появление Александра Усика вместе с командой "Канело".

Что Бриедис сказал об Усике и Альваресе

Бывший соперник украинца не слишком положительно отозвался о трехкратном абсолютном чемпионе мира по боксу.

Александр Усик там был, тоже креатив. Не знаю, меня это как-то напрягло. Вот в первый раз казалось круто, когда он с Джошуа помолился, перекрестился. А сейчас с Канело это уже было лишним. Не знаю, это мое мнение,

– сказал Бриедис.

Отметим, что Альварес одержал победу над Мбилли и вновь стал чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе (76,2 килограмма). Поединок длился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали предпочтение мексиканцу со счетом 115:112, 116:111 и 117:110.

Ранее стало известно, что Усик, которого видели на одном из матчей "Полесья", прилетел в Саудовскую Аравию специально для того, чтобы посетить этот бой.

Что происходит в карьере Усика

Украинец больше не будет выходить на ринг в 2026 году. Наиболее вероятными соперниками украинца в следующем году долгое время называли Деонтея Уайлдера или Рикко Верховена.

На днях директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что сначала Усик планирует побороться за вакантный титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. После этого команда рассчитывает организовать поединок с Бенавидесом, чтобы объединить чемпионские пояса и вновь завоевать статус абсолютного чемпиона мира.