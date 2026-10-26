Усик покинул Украину ради одного боя

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик находится в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Турки аль-Альшейх, пишет 24 Канал.

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Почему Усик полетел в Саудовскую Аравию

Вскоре в Эр-Рияде состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. О прибытии мексиканца, как и Усика, к месту назначения сообщил организатор.

Мексиканский чемпион Канело Альварес прибыл в Эр-Рияд вместе с чемпионом мира Александром Усиком,

– отметил Турки аль-Альшейх.

Соответствующее видео чиновник из Саудовской Аравии опубликовал в социальных сетях.

Прибытие Сауля Альвареса и Александра Усика в Саудовскую Аравию: смотрите видео

Отметим, что свой следующий бой звездный мексиканец проведет 31 октября. Он сразится с обладателем пояса WBC во втором среднем весе (76,2 килограмма) Кристианом Мбилли.

Что происходит в карьере Усика

Украинец больше не будет выходить на ринг в 2026 году. Наиболее вероятными соперниками украинца в следующем году называют Деонтея Уайлдера или Рикко Верховена.

Напомним, что не так давно Александр был на матче УПЛ, где точно предсказал исход центрального матча 9-го тура между "Полесьем" и "Динамо".