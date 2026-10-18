18 октября Полесье обыграло киевское Динамо со счетом 3:1в чемпионате Украины по футболу. После матча первый вице-президент житомирского клуба Александр Усик подошел к главному тренеру команды Руслану Ротаню во время флеш-интервью и показал ему сообщение на телефоне с точным прогнозом, передает 24 Канал.

Усик показал Ротаню свой прогноз на матч

Знаменитый боксер решил похвастаться тем, что предсказал исход противостояния с киевлянами. Усик продемонстрировал тренеру Полесья запись на телефоне, в которой говорилось о победе житомирян даже при игре вдесятером.

Можно на минутку вас побеспокоить? Что, показать вам эксклюзив? Смотрите, написано: выиграют вдесятером. Время – 13:09. Есть вопросы? Вопросов нет,

– заявил Усик.

Усик ранее уже выходил на футбольное поле в составе Полесья в товарищеских матчах. Сейчас он занимает должность первого вице-президента житомирского клуба.

Как Полесье вырвало победу у Динамо

Матч начался для команды Руслана Ротаня крайне неудачно. Уже на пятой минуте вратарь Олег Кудрик допустил ошибку и получил красную карточку, оставив Полесье вдесятером.

Динамо воспользовалось численным преимуществом на 19-й минуте: Тарас Михавко открыл счет и вывел киевлян вперед. Казалось, что гости смогут довести матч до победы, однако житомиряне продемонстрировали характер.

Игорь Краснопир сравнял счет, а после перерыва продолжил забивать и оформил хет-трик. Благодаря трем голам нападающего Полесье не только отыгралось, но и одержало убедительную победу со счетом 3:1.

После матча руководство Динамо уволило главного тренера команды Игоря Костюка.