18 жовтня Полісся обіграло київське Динамо з рахунком 3:1 у чемпіонаті України з футболу. Після матчу перший віцепрезидент житомирського клубу Олександр Усик підійшов до головного тренера команди Руслана Ротаня під час флешінтерв'ю та показав йому повідомлення на телефоні з точним прогнозом, передає 24 Канал.

Усик показав Ротаню свій прогноз на матч

Знаменитий боксер вирішив похизуватися тим, що передбачив результат протистояння з киянами. Усик продемонстрував тренеру Полісся запис на телефоні, у якому йшлося про перемогу житомирян навіть за гри вдесятьох.

Можна одну хвилинку вас потурбую? Що, показати вам ексклюзивчик? Дивіться, написано: виграють вдесятьох. Час – 13:09. Питання є? Питань нема,

– заявив Усик.

Усик раніше вже виходив на футбольне поле у складі Полісся в товариських матчах. Нині він обіймає посаду першого віцепрезидента житомирського клубу.

Як Полісся вирвало перемогу в Динамо

Матч розпочався для команди Руслана Ротаня вкрай невдало. Уже на п'ятій хвилині воротар Олег Кудрик припустився помилки та отримав червону картку, залишивши Полісся вдесятьох.

Динамо скористалося чисельною перевагою на 19-й хвилині: Тарас Михавко відкрив рахунок і вивів киян уперед. Здавалося, що гості зможуть довести матч до перемоги, однак житомиряни продемонстрували характер.

Ігор Краснопір зрівняв рахунок, а після перерви продовжив забивати й оформив хет-трик. Завдяки трьом голам нападника Полісся не лише відігралося, а й здобуло переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Після матчу керівництво Динамо відправило у відставку головного тренера команди Ігоря Костюка.