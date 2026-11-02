Якось напружило, – ексчемпіон виступив із критикою Усика через релігійний обряд

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Увечері 31 жовтня Сауль Альварес переміг француза Крістіана Мбіллі під час головного бою в Ер-Ріяді. Майріс Брієдіс на власному ютуб-каналі прокоментував перебування Олександра Усика разом з командою "Канело".

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Що Брієдіс сказав про Усика і Альвареса

Колишній суперник українця не надто позитивно відгукнувся про триразового абсолютного чемпіона світу з боксу.

Олександр Усик там був, теж креатив. Не знаю, мене якось напружило. Ось перший раз здавалося круто, коли він з Джошуа помолився, похрестив. А зараз з Канело це вже було зайве. Не знаю, це моя думка– сказав Брієдіс.

Відзначимо, що Альварес здобув перемогу над Мбіллі та знову став чемпіоном світу за версією WBC у другій середній вазі (76,2 кілограма). Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перевагу мексиканцю з рахунком 115:112, 116:111 та 117:110.

Раніше стало відомо, що Усик, якого бачили на одному з матчів Полісся, прилетів у Саудівську Аравію спеціально для того, щоб відвідати цей бій.

Що відбувається у кар’єрі Усика

Українець більше не битиметься у 2026-му. Найімовірнішими суперниками українця у наступному році тривалий час називали Деонтея Вайлдера або Рікко Верховена.

Днями директор команди Усика Сергій Лапін розповів, що спочатку Усик планує поборотися за вакантний титул чемпіона світу IBF у першій важкій вазі. Після цього команда розраховує організувати поєдинок із Бенавідесом, щоб об'єднати чемпіонські пояси та знову здобути статус абсолютного чемпіона світу.