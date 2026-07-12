Конор вернулся, но всего на 69 секунд: результат поединка МакГрегор – Холлоуэй

Конор МакГрегор провел бой против Макса Холлоуэя на турнире по смешанным единоборствам UFC 329. Это было возвращение известного ирландца после пятилетнего перерыва.

Зрители надеялись увидеть зрелище, достойное столь долгого ожидания. Вместо этого бывшего чемпиона в двух весовых категориях постигла досадная неудача, которая полностью испортила вечер как ему, так и всем поклонникам ММА, сообщает 24 Канал.

Как завершился бой Макгрегор – Холлоуэй?

Конор начал бой с Холлоуэем эффектной попыткой удара ногой в прыжке – и, похоже, именно это стало роковой ошибкой. После еще одного удара стало ясно, что с ногой ирландца что-то не так.

К чести Холлоуэя, он сразу заметил проблему у соперника и смотрел на рефери, сигнализируя, что есть повреждение. Пока тот не останавливал бой, Макс старался не слишком злоупотреблять полученным таким образом преимуществом и сдерживался, нанося удары Макгрегору, который уже лежал на канвасе.

Но через 69 секунд после начала поединка судья все же остановил его, поскольку травма Конора оказалась слишком серьезной. Холлоуэй победил техническим нокаутом в первом раунде.

WTF just happened with Conor McGregor at UFC 329?



Fight Over in Round 1 pic.twitter.com/SdkAwpXga5 – SupahAndre️ (@SupahAndre) July 12, 2026

Как объяснили травму Макгрегора после боя?

По словам президента UFC Дейни Уайта, у Конора может быть разрыв крестообразной связки.

Сам ирландец в интервью заявил, что переживает настоящий ад. Он рассказал, что во время тренировочного лагеря делал множество ударов ногами – и никаких проблем не возникало. Более того – буквально за кулисами, разминаясь перед выходом в октагон, Макгрегор тоже делал прыжки, и все было в порядке.

Что теперь с карьерой Макгрегора?

Провальное возвращение только ухудшило статистику ирландца. Теперь у него четыре поражения в последних пяти боях UFC и три поражения подряд: два от Дастина Порье и теперь от Макса Холлоуэя.

Последний раз бывший чемпион побеждал более шести лет назад. Это произошло 18 января 2020 года в бою с Дональдом Серроне.