Эпатажный экс-чемпион UFC Конор МакГрегор ошеломил своими намерениями стать президентом Ирландии. Звезда ММА взял себе в пример опыт Дональда Трампа.

24 октября 2025 года в Ирландии запланированы выборы президента. О своем намерении баллотироваться на должность объявил бывший чемпион UFC Конор МакГрегор, пишет 24 Канал.

Какова президентская программа МакГрегора?

Скандальная звезда ММА 4 сентября обратился к народу. Он призвал граждан и местных депутатов поддержать его кандидатуру. Для включения его фамилии в избирательный бюллетень необходимо иметь поддержку не менее 20 членов парламента или 4-х местных советов.

МакГрегор строит свою программу на критике миграционного закона Европейского Союза. Боец ММА пообещал сначала вынести его на всенародный референдум. Конор популистски играет на проблемах ЕС и заигрывает с простыми гражданами. МакГрегор позиционирует себя как "антиэлитный кандидат". Он критикует политику ирландского правительства.

Видео обращения МакГрегора к гражданам Ирландии

Как МакГрегор заигрывает с Трампом?

Ирландского спортсмена вдохновляет на подвиги пример президента США Дональда Трампа. Он тоже одержал победу на выборах, спекулируя на теме мигрантов и критике политических элит. Несистемный кандидат сумел второй раз вернуться в Белый дом.

Конор МакГрегор лично засвидетельствовал свою приязнь к действующему американскому президенту. Накануне Дня Святого Патрика, 17 марта 2025 года, ирландец посетил Белый дом. Дональд Трамп является фанатом боев ММА, а президент UFC Дэйна Уайт агитировал за политика во время президентской гонки.

Видео встречи Трампа с МакГрегором

Совместное фото Трампа с МакГрегором опубликовала пресс-служба американского президента.

МакГрегор засвидетельствовал поддержку Трампу / фото из инстаграма Белого дома

Какой подарок Путину сделал МакГрегор?

Встреча Конора МакГрегора с президентом России Владимиром Путиным состоялась во время финала ЧМ-2018. У себя в инстаграме ирландец опубликовал совместное фото с кровавым диктатором и выразил свое восхищение этим преступником.

МакГрегор хвастается встречей с Путиным / скриншот

Более того, экс-чемпион UFC сделал презент Путину. Конор подарил главе Кремля бутылку собственного виски “Proper No. Twelve”. Впоследствии МакГрегор называл встречу с российским президентом "одним из самых значительных моментов в его жизни". Такие поступки спортсмена вызвали волну критики в Ирландии и за ее пределами, особенно после начала полномасштабного вторжения России.

Как отец МакГрегора выругался на Зеленского?

В начале полномасштабной войны в 2022 году Владимир Зеленский встретился в Киеве с ирландскими политиками. Президент Украины рассказал, что раньше восхищался Конором МакГрегором. Мнение политика изменилось после совместного фото экс-чемпиона UFC с Путиным.

Отец бойца ММА Тони МакГрегор резко отреагировал на слова Зеленского.

Зеленский, бойся и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта,

– написал тогда МакГрегор-старший в инстаграме.

Какие шансы МакГрегора стать президентом Ирландии?

Пока громкие заявления одиозного Конора МакГрегора не имеют достаточного эффекта. По данным опроса за апрель 2025 года звезду UFC поддерживают 7 процентов респондентов, а 90% против.

МакГрегор видит себя президентом Ирландии / фото из инстаграма спортсмена

Ни один из парламентариев не поддерживает популиста МакГрегора. Такая же ситуация и с местными советами. Бывшего чемпиона критикуют за радикальные взгляды, многочисленные уголовные дела и некомпетентность.

Поэтому шансы МакГрегора стать президентом Ирландии незначительны. Большинство называют кампанию Конора политическим цирком, а не настоящими намерениями.

