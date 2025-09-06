Фанат Путіна, що копіює Трампа: скандальний МакГрегор йде у президенти Ірландії
- Конор МакГрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії, критикуючи міграційну політику ЄС та позиціюючи себе як "антиелітний кандидат".
- Шанси МакГрегора стати президентом низькі: його підтримує лише 7% респондентів, і жоден парламентарій чи місцева рада не підтримують його кандидатуру.
- МакГрегор надихнувся Дональдом Трампом, а також зустрічався з Володимиром Путіним, що викликало критику в Ірландії.
- Батько Конора, Тоні МакГрегор, різко висловився про президента України Володимира Зеленського після того, як той змінив свою думку про Конора через його зустріч з Путіним.
Епатажний ексчемпіон UFC Конор МакГрегор приголомшив своїми намірами стати президентом Ірландії. Зірка ММА взяв собі за приклад досвід Дональда Трампа.
24 жовтня 2025 року в Ірландії заплановані вибори президента. Про свій намір балотуватися на посаду оголосив колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор, пише 24 Канал.
Читайте також Перша перемога за 5 років: МакГрегор двома ударами нокаутував відвідувача клубу
Яка президентська програма МакГрегора?
Скандальна зірка ММА 4 вересня звернувся до народу. Він закликав громадян та місцевих депутатів підтримати його кандидатуру. Для включення його прізвища у виборчий бюлетень необхідно мати підтримку щонайменше 20 членів парламенту або 4-х місцевих рад.
МакГрегор будує свою програму на критиці міграційного закону Європейського Союзу. Боєць ММА пообіцяв спочатку винести його на всенародний референдум. Конор популістично грає на проблемах ЄС та заграє з простими громадянами. МакГрегор позиціює себе як "антиелітний кандидат". Він критикує політику ірландського уряду.
Відео звернення МакГрегора до громадян Ірландії
Як МакГрегор загравав з Трампом?
Ірландського спортсмена надихає на подвиги приклад президента США Дональда Трампа. Він теж здобув перемогу на виборах, спекулюючи на темі мігрантів та критиці політичних еліт. Несистемний кандидат зумів вдруге повернутися у Білий дім.
Конор МакГрегор особисто засвідчив свою приязнь до чинного американського президента. Напередодні Дня Святого Патріка, 17 березня 2025 року, ірландець відвідав Білий дім.
Дональд Трамп є фанатом боїв ММА, а президент UFC Дейна Вайт агітував за політика під час президентських перегонів.
Відео зустрічі Трампа з МакГрегором
Спільне фото Трампа з МакГрегором опублікувала пресслужба американського президента.
МакГрегор засвідчив підтримку Трампу / фото з інстаграму Білого дому
Який подарунок Путіну зробив МакГрегор?
Зустріч Конора МакГрегора з президентом Росії Володимиром Путіним відбулася під час фіналу ЧС-2018. У себе в інстаграмі ірландець опублікував спільне фото з кривавим диктатором та висловив своє захоплення цим злочинцем.
МакГрегор хизується зустріччю з Путіним / скриншот
Ба більше, ексчемпіон UFC зробив презент Путіну. Конор подарував очільнику Кремля пляшку власного віскі “Proper No. Twelve”. Згодом МакҐрегор називав зустріч із російським президентом "одним з найвизначніших моментів у його житті". Такі вчинки спортсмена викликали хвилю критики в Ірландії та за її межами, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як батько МакГрегора вилаявся на Зеленського?
На початку повномасштабної війни у 2022 році Володимир Зеленський зустрівся у Києві з ірландськими політиками. Президент України розповів, що раніше захоплювався Конором МакГрегором. Думка політика змінилася після спільного фото ексчемпіона UFC з Путіним.
Батько бійця ММА Тоні МакГрегор різко відреагував на слова Зеленського.
Зеленський, бійся і тримай ім'я мого сина подалі від свого паршивого рота,
– написав тоді МакГрегор-старший в інстаграмі.
Які шанси МакГрегора стати президентом Ірландії?
Наразі гучні заяви одіозного Конора МакГрегора не мають достатнього ефекту. За даними опитування за квітень 2025 року зірку UFC підтримують 7 відсотків респондентів, а 90% проти.
МакГрегор бачить себе президентом Ірландії / фото з інстаграму спортсмена
Жоден з парламентаріїв не підтримує популіста МакГрегора. Така ж ситуація і з місцевими радами. Колишнього чемпіона критикують за радикальні погляди, чисельні кримінальні справи та некомпетентність.
Тож шанси МакГрегора стати президентом Ірландії незначні. Більшість називають кампанію Конора політичним цирком, а не справжніми намірами.
Раніше ми розповідали, як Конор МакГрегор скопіював Трампа та проголосив себе Папою Римським.