36-річний ірландець у веселій компанії гарно проводив час в нічному клубі на Ібіці. Під час спілкування у нього виникла суперечка з одним із відвідувачів, пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Брутальний нокаут від МакГрегора

Відео інциденту потрапило в мережу. На ньому видно, як МакГрегор розмовляє з чоловіком на танцювальному майданчику дискоклубу Pacha. У правій руці ексчемпіон UFC тримає келих з алкогольним напоєм.

Після короткої розмови Конор б'є лівою. Перший удар не виявився влучним, а от другий досяг мети – співрозмовник ірландця опинився на підлозі.

Відео, як МакГрегор нокаутував відвідувача клубу

Після цього друзі прикрили МакГрегора від інших відвідувачів клубу. А постраждалого швидко винесли з приміщення.

Повідомляється, що причиною конфлікту стали слова відвідувача клубу, які розлютили МакГрегора. Джерело зазначає, що для скандального ірландця не було жодних наслідків після його нокауту. А от що було далі з постраждалим хлопцем – не повідомляється.

Нагадаємо, що свою останню перемогу в октагоні Макгрегор здобув у січні 2020, коли нокаутував Дональда Серроне. Востаннє "Сумно відомий" бився у липні 2021. Тоді ірландець зламав ногу та достроково поступився Дастіну Пор'є.

До речі, МакГрегор симпатизує президенту США Дональду Трампу. Зірка ММА теж планує зробити кар'єру в політиці.