36-летний ирландец в веселой компании хорошо проводил время в ночном клубе на Ибице. Во время общения у него возник спор с одним из посетителей, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Брутальный нокаут от МакГрегора

Видео инцидента попало в сеть. На нем видно, как МакГрегор разговаривает с мужчиной на танцевальной площадке дискоклуба Pacha. В правой руке экс-чемпион UFC держит бокал с алкогольным напитком.

После короткого разговора Конор бьет левой. Первый удар не оказался точным, а вот второй достиг цели – собеседник ирландца оказался на полу.

Видео, как МакГрегор нокаутировал посетителя клуба

После этого друзья прикрыли МакГрегора от других посетителей клуба. А пострадавшего быстро вынесли из помещения.

Сообщается, что причиной конфликта стали слова посетителя клуба, которые разозлили МакГрегора. Источник отмечает, что для скандального ирландца не было никаких последствий после его нокаута. А вот что было дальше с пострадавшим парнем – не сообщается.

Напомним, что свою последнюю победу в октагоне Макгрегор одержал в январе 2020, когда нокаутировал Дональда Серроне. Последний раз "Печально известный" дрался в июле 2021. Тогда ирландец сломал ногу и досрочно уступил Дастину Порье.

Кстати, МакГрегор симпатизирует президенту США Дональду Трампу. Звезда ММА тоже планирует сделать карьеру в политике.