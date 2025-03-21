Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Конора МакГрегора в инстаграме.

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МакГрегор заявил о намерениях стать президентом

В Ирландии 11 ноября 2025 года должны состояться президентские выборы. После встречи с Трампом МакГрегор заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Бывший чемпион UFC утверждает, что Ирландия должна полностью имплементировать Миграционный пакт ЕС до 12 июня 2026 года. Поэтому, МакГрегор хочет возглавить оппозицию и выступить против этого документа.

Итак, до 12 июня 2026 года обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, а затем их подпишет президент. Кто еще может противостоять правительству и выступить против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не будет иметь никакого сопротивления. Я буду!

– написал он в сети.

Более того, МакГрегор заявил, что в случае избрания на должность вынесет пакт Европейского Союза по миграции на всенародное голосование.

Свое заявление бывший чемпион MMA проиллюстрировал фотографией с ребенком на руках. Однако внимание привлекает зеленая кепка МакГрегора. На ней виднеется надпись: "Make Ireland Great Again" ("Сделаем Ирландию снова великой"). Это аллюзия к предвыборному лозунгу Дональда Трампа – "Make America Great Again".

В последнее время МакГрегор все чаще делает политические заявления, хотя ранее не имел никакого опыта в политике. Так, он выражал поддержку Дональду Трампу и восхищался им во время президентской гонки.

Впрочем, о своих намерениях пойти в политику. Так, в декабре 2022 года Конор МакГрегор заявил, что хочет стать президентом Ирландии.