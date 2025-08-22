В четверг, 21 августа, состоялись матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В одном из них встречались Маккаби Тель-Авив и киевское Динамо.

Действующий чемпион УПЛ потерпел поражение со счетом 1:3. После финального свистка Александр Шовковский прокомментировал неудачное выступление своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Что сказал Шовковский после матча с Маккаби?

Наставник киевлян был подавлен таким фиаско. Он заявил, что игра в меньшинстве с начала второго тайма сильно повлияла на итоговый результат:

Я могу считать удаление справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и потом фол, который судьи трактуют, как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве…

Также Александр Шовковский рассказал, почему не попал в заявку на игру Александр Тымчик. Оказалось, что правый защитник киевлян заболел.

"К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы у него состояние стабилизировалось, и уже температуры нет", – сказал тренер.

Справка. Ответный матч между Динамо и Маккаби состоится 28 августа. Победитель противостояния будет играть в основном этапе Лиги Европы, а проигравшая команда – выступит в групповом раунде Лиги конференций.

Напомним, что ранее появился инсайд относительно будущего Александра Шовковского. Он может покинуть свою должность уже в ближайшее время.