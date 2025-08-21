Йожеф Сабо высказался относительно противостояния между Динамо и Маккаби. Легенда "бело-синих" раскритиковал подопечных Александра Шовковского перед матчем Лиги Европы, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Что Сабо сказал о Динамо?

Йожеф Сабо считает, что игроки киевского клуба намерены добиться отставки Александра Шовковского с должности главного тренера. По его словам, футболисты неестественно ведут себя на поле, как это было в матче с Пафосом в Лиге чемпионов.

Бывший тренер сборной Украины заявил, что в Динамо ничем не превосходит Маккаби Тель-Авив. Более того, Йожеф Йожефович не понимает в каком компоненте "бело-синие" могут добавить и в результате чего.

Иногда у меня складывается такое впечатление, что футболисты просто сливают Шовковского и поэтому так безвольно играют. Менять ли Шовковского? Я не хочу вмешиваться в эту тему. Он главный тренер и согласился на эту роль. Но то, что Шовковскому явно не хватает опыта, я могу сказать,

– подытожил Сабо.

Напомним, что первый матч Динамо сыграет на выезде. Матч раунда плей-офф отбора в Лигу Европы 2025/2026 состоится сегодня 21 августа, а стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

