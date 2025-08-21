Йожеф Сабо висловився щодо протистояння між Динамо та Маккабі. Легенда "біло-синіх" розкритикував підопічних Олександра Шовковського перед матчем Ліги Європи, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".

Що Сабо сказав про Динамо?

Йожеф Сабо вважає, що гравці київського клубу мають наміри домогтися відставки Олександра Шовковського з посади головного тренера. З його слів, футболісти неприродно поводяться на полі, як це було у матчі з Пафосом у Лізі чемпіонів.

Колишній тренер збірної України заявив, що у Динамо нічим не переважає Маккабі Тель-Авів. Ба більше, Йожеф Йожефович не розуміє у якому компоненті "біло-сині" можуть додати та внаслідок чого.

Іноді у мене складається таке враження, що футболісти просто зливають Шовковського і тому так безвольно грають. Чи змінювати Шовковського? Я не хочу втручатися в цю тему. Він головний тренер і погодився на цю роль. Але те, що Шовковському явно не вистачає досвіду, я можу сказати,

– підсумував Сабо.

Нагадаємо, що перший матч Динамо зіграє на виїзді. Матч раунду плей-оф відбору до Ліги Європи 2025/2026 відбудеться сьогодні 21 серпня, а стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

