Один из сильнейших гонщиков современности прокомментировал свое будущее в королевских гонках. Пилот отметил, что пока не намерен покидать чемпионат, но допускает изменение планов, пишет Planet F1.

Смотрите также Анонс нового сезона Формулы-1: расписание гран-при, состав команд и кто фаворит

Что сказал Ферстаппен?

Лидер команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру в Формуле-1.

По словам нидерландского гонщика, он до сих пор получает удовольствие от гонок и хочет продолжать выступать на самом высоком уровне. В то же время Ферстаппен признал, что рано или поздно каждый спортсмен вынужден задумываться о конце карьеры.

Пилот подчеркнул, что не хочет выступать в чемпионате только ради участия – для него важно оставаться конкурентным и бороться за победы.

Чемпион не исключает изменение планов в будущем

Ферстаппен также отметил, что пока не определил конкретный момент, когда может уйти из автоспорта. Многое будет зависеть от личной мотивации, а также от того, насколько ему будет интересно продолжать выступления в Формуле-1.

Голландец уже неоднократно говорил, что не планирует выступать в чемпионате очень долго. Несмотря на это, сейчас он сосредоточен на выступлениях за "Ред Булл" и борьбе за новые титулы.

Как Ферстаппен выступал в Формуле-1?