Один из сильнейших гонщиков современности прокомментировал свое будущее в королевских гонках. Пилот отметил, что пока не намерен покидать чемпионат, но допускает изменение планов, пишет Planet F1.
Что сказал Ферстаппен?
Лидер команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру в Формуле-1.
По словам нидерландского гонщика, он до сих пор получает удовольствие от гонок и хочет продолжать выступать на самом высоком уровне. В то же время Ферстаппен признал, что рано или поздно каждый спортсмен вынужден задумываться о конце карьеры.
Пилот подчеркнул, что не хочет выступать в чемпионате только ради участия – для него важно оставаться конкурентным и бороться за победы.
Чемпион не исключает изменение планов в будущем
Ферстаппен также отметил, что пока не определил конкретный момент, когда может уйти из автоспорта. Многое будет зависеть от личной мотивации, а также от того, насколько ему будет интересно продолжать выступления в Формуле-1.
Голландец уже неоднократно говорил, что не планирует выступать в чемпионате очень долго. Несмотря на это, сейчас он сосредоточен на выступлениях за "Ред Булл" и борьбе за новые титулы.
Как Ферстаппен выступал в Формуле-1?
- Макс дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Австралии 2015 года, выступая за "Торо Россо". В первом своем сезоне занял 12-е место в чемпионате.
- В 2016 году посреди сезона его повысили в "Ред Булл". Голландец сразу ворвался в топ-5 зачета пилотов.
- После двух условных "бронз" в 2019 и 2020 годах Макс получил дебютный титул в 2021 году, на последнем круге последнего этапа опередив Льюиса Хэмилтона.
- С тех пор Макс выиграл еще три чемпионства подряд, а в сезоне 2025 года финишировал вторым, уступив Ландо Норрису.
- В дебютной гонке этого сезона, гран-при Австралии, Ферстаппен занял 6 место.