Ферстаппен стал одним из главных критиков нового технического регламента. Если ситуация не изменится, он может уйти из Формулы-1 уже в конце этого сезона, пишет De Telegraaf.

Почему Ферстаппен может завершить выступления в Формуле-1?

В интервью BBC Sport Ферстаппен пытался объяснить свое желание семейными причинами: мол, ему нравится быть чаще дома с семьей и видеться с друзьями.

Но при этом голландец признал, что он просто не получает удовольствия от пилотажа в новых технических реалиях, где болиды на 50% двигаются за счет электротяги.

Я могу спокойно воспринять то, что занимаю 7-8 места. Конечно, нельзя вечно доминировать и быть на первых ролях. Но если результат такой, и при этом я не получаю наслаждение от всего, происходящего, это не ощущается нормальным для пилота. Это какие-то антигонки. Совсем не то, что я хочу делать. Можно зарабатывать много денег, но это было не о деньгах, это была моя страсть,

– поделился Ферстаппен.

4-кратный чемпион признал, что лучшим для него сейчас является взаимодействие с командой, которую он считает своей второй семьей, но как только он садится в болид – "становится очень трудно этим наслаждаться, как бы я не пытался каждый день".

Что Ферстаппен ранее говорил о новом техническом регламенте?

Макс был одним из тех, кому сразу не нравились новые болиды, где пилотам постоянно приходится заниматься менеджментом заряда батареи. Из-за этого невозможным становится прохождением прямых на максимальной скорости.

Голландец раздраженно говорил, что современная Формула-1 напоминает ему игру Mario Kart, в которой "для обгона нужно нажать на одну кнопку, а потом у тебя заканчивается скорость, и тебя все объезжают". Ферстаппен даже пошутил, что купил себе консоль и игру вместо симулятора.

Что будет делать Ферстаппен после завершения карьеры в Формуле-1?