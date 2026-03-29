Ферстаппен стал одним из главных критиков нового технического регламента. Если ситуация не изменится, он может уйти из Формулы-1 уже в конце этого сезона, пишет De Telegraaf.
Почему Ферстаппен может завершить выступления в Формуле-1?
В интервью BBC Sport Ферстаппен пытался объяснить свое желание семейными причинами: мол, ему нравится быть чаще дома с семьей и видеться с друзьями.
Но при этом голландец признал, что он просто не получает удовольствия от пилотажа в новых технических реалиях, где болиды на 50% двигаются за счет электротяги.
Я могу спокойно воспринять то, что занимаю 7-8 места. Конечно, нельзя вечно доминировать и быть на первых ролях. Но если результат такой, и при этом я не получаю наслаждение от всего, происходящего, это не ощущается нормальным для пилота. Это какие-то антигонки. Совсем не то, что я хочу делать. Можно зарабатывать много денег, но это было не о деньгах, это была моя страсть,
– поделился Ферстаппен.
4-кратный чемпион признал, что лучшим для него сейчас является взаимодействие с командой, которую он считает своей второй семьей, но как только он садится в болид – "становится очень трудно этим наслаждаться, как бы я не пытался каждый день".
Что Ферстаппен ранее говорил о новом техническом регламенте?
Макс был одним из тех, кому сразу не нравились новые болиды, где пилотам постоянно приходится заниматься менеджментом заряда батареи. Из-за этого невозможным становится прохождением прямых на максимальной скорости.
Голландец раздраженно говорил, что современная Формула-1 напоминает ему игру Mario Kart, в которой "для обгона нужно нажать на одну кнопку, а потом у тебя заканчивается скорость, и тебя все объезжают". Ферстаппен даже пошутил, что купил себе консоль и игру вместо симулятора.
Что будет делать Ферстаппен после завершения карьеры в Формуле-1?
- Макс выступает в гонках на выносливость и недавно выиграл заезд на трассе Нюрбургринг в Германии, но был дисквалифицирован из-за ошибки команды с комплектами шин.
- В паддоке активно говорят о пункте контракта Ферстаппена, согласно которому он может досрочно расторгнуть соглашение с Red Bull, если по состоянию на начало летней павзы он не будет занимать лидирующие места в личном зачете.