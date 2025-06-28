Сбежал из Украины и оскорблял Зеленского: экс-форвард Десны получил российское гражданство

Список футбольных предателей Украины пополнил еще один персонаж. В прошлом перспективный форвард Максим Дегтярев принял гражданство страны-агрессора.

В начале апреля 2025 года Максим Дегтярев стал игроком казанского Сокола, играющего в четвертом российском дивизионе. В профиле футболиста произошли изменения в графе гражданство, пишет 24 Канал.

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Предатель Украины всплыл в Казани

На официальном сайте казанского клуба указано, что уроженец Луганщины получил российский паспорт.

Максим Дегтярев стал россиянином / скриншот с сайта

Даже в четвертом дивизионе нападающий не может похвастаться выдающейся статистикой. На его счету один гол и один ассист в 11 поединках.

Что известно о Дегтяреве

Ранее Дегтярев оказался в центре скандала, когда в своем инстаграме оскорбил Владимира Зеленского. Бывший форвард молодежной сборной Украины высказался в духе российской пропаганды.

Отметим, что практически вся футбольная карьера Дегтярева прошла в Украине. В разные годы он защищал цвета донецкого Металлурга, алчевской Стали, Олимпика, Десны, ФК Полтавы и Авангард Краматорск.

В 2018 году Дегтярев проходил просмотр в киевском Динамо, но не подошел тренерскому штабу. Также вызывался в молодежную сборную Украины.

В начале полномасштабного вторжения России сбежал из Украины. Некоторое время играл в Казахстане за Тараз и Атырау.