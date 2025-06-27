Кроме этого, футбол также страдает от военных действий оккупантов. Клубы пытаются продолжать турниры несмотря на это. Недавно неприятный случай произошел на Полтавщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кременчугский Телеграф.

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Атака на автобус

В ночь на 27 июня Россия очередной раз обстреляла Кременчуг с помощью беспилотников типа "Shahed". В результате сбития одного из них обломки попали на базу футбольного клуба Кремень.

От них серьезно пострадал клубный автобус команды. Город получил это транспортное средство от литовских партнеров из Алитуса и передал его местной команде.



Автобус Кремня едва не уничтожили / фото ОК Кременчуг

В автобусе выбиты окна и повреждены сиденья внутри, он требует капитального ремонта. Власти Кременчуга постараются как можно скорее восстановить транспорт, чтобы игроки могли свободно передвигаться между городами.



Последствия атаки на клубный автобус Кремня / фото ОК Кременчуг

Напомним, что команда с Полтавщины неудачно провела прошлый сезон. Заняв последнее место в Первой лиге, Кремень оформил вылет в третий по рангу дивизион чемпионата Украины. К слову, в середине июня россияне повредили стадион "Спартак" в Киеве.