В интервью одному из русскоязычных блогеров Калиниченко выразил возмущение тем, что бывшие партнеры никак не отреагировали на войну. Для него это стало большим разочарованием.

Что рассказал Калиниченко о реакции россиян из Спартака на войну

По словам Калиниченко, чат существовал для всевозможных бытовых разговоров. Там футболисты, которые когда-то выступали за Спартак, поздравляли друг друга с днями рождения, делились впечатлениями от каких-то событий, шутили и неформально общались.

Однако 24 февраля 2022 года чат буквально замолчал, и это продолжалось несколько дней. Калиниченко рассказал, что никто из участников не решился написать ни слова о нападении России на Украину, не поинтересовался его самочувствием и тем, все ли в порядке с его родными.

Калиниченко считает, что это не было растерянностью или неспособностью подобрать слова. Футболист убежден, что молчание – признак равнодушия его бывших партнеров.

Как будто у людей был вакуум. Я думаю, что там не просто вакуум, там пустота была и остается у людей не только в головах, но и в сердцах. Потому что никак на это не отреагировать, для этого нужно, не знаю, каким нужно быть,

– с горечью рассказал Калиниченко.

Почему известен Максим Калиниченко

Калиниченко начал профессиональную карьеру в Днепре, перешел в Спартак в 2000 году и провел там 8 лет. Затем вернулся в Украину, снова играл за Днепр и за симферопольскую Таврию.

Был одним из основных футболистов сборной Украины эпохи Олега Блохина. Провел за национальную команду почти полсотни матчей, забил 7 голов.

Тренерскую карьеру начинал в Украине, а затем переехал в Россию, Латвию и Эстонию. После начала полномасштабного вторжения редко появляется на публике.