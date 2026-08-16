В інтерв'ю одному із російськомовних блогерів Калиниченко обурився, що колишні партнери ніяк не відреагували на війну. Для нього це стало великим розчаруванням.

Що розповів Калиниченко про реакцію росіян зі Спартака на війну

За словами Калиниченка, чат існував для усіляких побутових розмов. Там футболісти, які колись виступали за Спартак, вітали один одного з днями народження, ділилися враженнями від якихось подій, жартували та неформально спілкувалися.

Проте 24 лютого 2022 року чат буквально замовк, і це тривало кілька днів. Калиниченко розповів, що ніхто з учасників не наважився написати ані слова про напад Росії на Україну, не поцікавився його станом та чи все гаразд з його рідними.

Калиниченко вважає, що це не була розгубленість чи нездатність підібрати слова. Футболіст переконаний, що мовчанка – ознака байдужості його колишніх партнерів.

Наче вакуум був у людей. Я думаю, що там не просто вакуум, там порожнеча була та залишається у людей не лише в головах, а в серці. Тому що ніяк на це не відреагувати, це треба, не знаю, яким треба бути,

– з гіркотою розповів Калиниченко.

Чим відомий Максим Калиниченко

Калиниченко розпочав професійні виступи за Дніпро, перебрався до Спартака у 2000 році і провів там 8 років. Потім повернувся в Україну, грав знову за Дніпро та за сімферопольську Таврію.

Був одним із основних футболістів збірної України епохи Олега Блохіна. Провів за національну команду майже пів сотні матчів, забив 7 голів.

Тренерську кар'єру розпочинав в Україні, а потім перебрався до Росії, Латвії та Естонії. Після початку повномасштабного вторгнення нечасто з'являється у публічному просторі.