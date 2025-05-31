Моя фамилия важна в мире спорта, – сын Кличко объяснил, почему выбрал баскетбол, а не бокс

Максим Кличко – сын легенды мирового бокса и мэра Киева Виталия Кличко, продолжил спортивную династию. Перспективный баскетболист демонстрирует значительный прогресс в игре.

Сын Виталия Кличко довольно поздно начал заниматься баскетболом. Интересно, что боксом он вообще не увлекался, пишет 24 Канал со ссылкой на BeBasket.

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Откровенное признание Максима Кличко

Громкая фамилия обязывает Максима к значительным свершениям в спорте. 20-летний баскетболист надеется, что сумеет оправдать ожидания.

"Я знаю, что моя фамилия особенно важна в мире спорта, и для меня привилегия ее носить. Надеюсь, что смогу оправдать это и оставить свой личный след, не только используя семейный престиж, но и обогащая его по-своему", – рассказал Кличко-младший.

Максим признался, что никогда не собирался становиться боксером. Сначала парень занимался плаванием. Только после карантина после COVID-19 начал заниматься баскетболом.

Бокс никогда не был моим любимым занятием. После ограничений я просто хотел быть на улице, и в результате оказался на площадке в парке. Так я открыл для себя страсть к этому виду спорта,

– сказал Максим Кличко.

Напомним, что Максим Кличко пришел в баскетбол в возрасте 16 лет. Сначала Максим играл за университетские команды в США. А потом переехал в Европу.

Осенью 2024 года Кличко-младший присоединился к молодежному составу Монако. По итогам сезона Максим стал призером Молодежной лиги Франции.

Недавно Максим Кличко получил вызов в сборную Украины U-20 на Евробаскет в Дивизионе А.