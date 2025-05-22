Шотландский клуб указал на дверь игроку сборной Украины U-21
- Сент-Джонстон после вылета из Премьершипа решил не продлевать контракты с 21 игроком, включая украинца Максима Кучерявого.
- Максим Кучерявый в сезоне-2024/25 сыграл 6 матчей за Сент-Джонстон, имеет один ассист, а его контракт не будет продлен.
- Кучерявый подписал контракт с Сент-Джонстоном в 18 лет, сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
По итогам сезона-2024/25 шотландский Сент-Джонстон вылетел из Премьершипа. Это подтолкнуло руководство клуба к радикальным кадровым решениям.
Сент-Джонстон сообщил, что команду покинут 21 футболист, в том числе украинец Максим Кучерявый. "Святые" планируют значительно обновить состав перед стартом во втором дивизионе, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Украинский легионер остался без команды
У Максима Кучерявого и еще 15 футболистов завершаются контракты. Менеджмент клуба решил не продлевать соглашения с игроками. Еще 5 футболистов играли за Сент-Джонстон на правах аренды и вернутся в свои команды.
Прошлый сезон оказался неудачным для Максима. Полузащитник получал мало игровой практики. 23-летний футболист отыграл лишь 6 матчей (4 в чемпионате и 2 в кубке). На счету украинца один ассист.
Карьера Кучерявого в Шотландии
- Отметим, что Максим Кучерявый – воспитанник киевской ДЮСШ-15.
- В начале 2021 года в возрасте 18 лет подписал контракт с Сент-Джонстоном.
- Сначала играл преимущественно за вторую команду "святых" и набирался опыта в клубах низших лиг, где выступал на правах аренды.
- В сезоне-2023/24 сумел завоевать место в основном составе Сент-Джонстона. За все время Кучерявый сыграл за "святых" 47 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает украинца в 500 тысяч евро.
- Максим Кучерявый имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины U-21 (5 матчей, 1 гол) и U-23 (4 матча).