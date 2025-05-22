Шотландский клуб указал на дверь игроку сборной Украины U-21

По итогам сезона-2024/25 шотландский Сент-Джонстон вылетел из Премьершипа. Это подтолкнуло руководство клуба к радикальным кадровым решениям.

Сент-Джонстон сообщил, что команду покинут 21 футболист, в том числе украинец Максим Кучерявый. "Святые" планируют значительно обновить состав перед стартом во втором дивизионе, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Украинский легионер остался без команды

У Максима Кучерявого и еще 15 футболистов завершаются контракты. Менеджмент клуба решил не продлевать соглашения с игроками. Еще 5 футболистов играли за Сент-Джонстон на правах аренды и вернутся в свои команды.

Прошлый сезон оказался неудачным для Максима. Полузащитник получал мало игровой практики. 23-летний футболист отыграл лишь 6 матчей (4 в чемпионате и 2 в кубке). На счету украинца один ассист.

Карьера Кучерявого в Шотландии