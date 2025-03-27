Будущее сборной Украины: воспитанник Карпат произвел фурор дебютом за немецкий клуб

Максим Лень впервые сыграл за взрослую команду Фортуны из Дюссельдорфа. Парень понравился тренерскому штабу и может вскоре стать частью первой команды.

Украинские футболисты разъехались по Европе после начала полномасштабной войны против России. Особенно это касается юных футболистов или детей, которые беспрепятственно могли пересечь границу.

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Новая украинская надежда

Одним из таких стал Максим Лень, который сейчас находится в академии Фортуны. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua, на днях 18-летний украинец дебютировал за взрослую команду дюссельдорфцев.

Это произошло в товарищеском матче против нидерландского Хераклеса, который состоялся во время международной паузы на матчи сборных. Игра завершилась вничью 0:0. Лень вышел на замену на 72-й минуте и поразил тренеров и фанатов креативными действиями в середине поля.

Также украинец продемонстрировал свое умение выполнять стандартные положения. Игрок выступает на позиции атакующего полузащитника, а также может смещаться на левый фланг.

Спортдиректор Фортуны Штефан Фоллмерхаузен отметил прогресс Леня и его высокий интеллект. Немец как раз отвечает за подготовку юношеских и молодежных команд в клубе.

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Есть высокая вероятность, что со следующего сезона Максим уже будет частью основной команды Фортуны. Сейчас команда играет во втором дивизионе Германии, занимая 8 место. Расстояние от зоны прямого выхода в Бундеслигу составляет шесть баллов.

Карьера Максима Леня

Лень является уроженцем Львовщины и воспитывался в академиях ФК Львов и Карпат. В октябре 2022-го он покинул Украину и присоединился к немецкому Вупперталю, который выступает в Западной региональной лиге. В 2023-м Максим перебрался в Фортуну в команду U-19.

В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в юношеской Бундеслиге, оформив 3 гола и 4 ассиста. В этом же сезоне на его счету уже три гола в 13-ти играх. Также хавбек уже успел наиграть 7 встреч за сборную Украины U-19.