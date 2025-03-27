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Одним з таких став Максим Лень, який зараз перебуває в академії Фортуни. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua, на днях 18-річний українець дебютував за дорослу команду дюссельдорфців.

Це сталось у товариському матчі проти нідерландського Хераклеса, який відбувся під час міжнародної паузи на матчі збірних. Гра завершилась внічию 0:0. Лень вийшов на заміну на 72-й хвилині та вразив тренерів і фанатів креативними діями в середині поля.

Також українець продемонстрував своє вміння виконувати стандартні положення. Гравець виступає на позиції атакувального півзахисника, а також може зміщуватись на лівий фланг.

Спортдиректор Фортуни Штефан Фоллмерхаузен відзначив прогрес Леня та його високий інтелект. Німець як раз відповідає за підготовку юнацьких та молодіжних команд в клубі.

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Є висока ймовірність, що з наступного сезону Максим вже буде частиною основної команди Фортуни. Наразі команда грає у другому дивізіоні Німеччини, посідаючи 8 місце. Відстань від зони прямого виходу в Бундеслігу становить шість балів.

Кар'єра Максима Леня

Лень є уродженцем Львівщини та виховувався в академіях ФК Львів та Карпат. У жовтні 2022-го він залишив Україну та доєднався до німецького Вупперталя, який виступає у Західній регіональній лізі. У 2023-му Максим перебрався до Фортуни в команду U-19.

Минулого сезону він відіграв 25 матчів у юнацькій Бундеслізі, оформивши 3 голи та 4 асисти. Цього ж сезону на його рахунку вже три голи у 13-ти іграх. Також хавбек вже встиг награти 7 зустрічей за збірну України U-19.