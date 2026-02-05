Ворвался в историю НБА: украинский баскетболист попал в число "избранных"

Украинский баскетболист Максим Шульга провел свой первый матч в регулярном чемпионате НБА. 23-летний игрок дебютировал в составе Бостон Селтикс и вошел в историю украинского баскетбола.

Шульга стал лишь десятым украинцем, которому удалось выйти на площадку в матче НБА. Первая игра выдалась удачной для игрока – его Бостон со счетом 114:93 победил Хьюстон Рокетс, передает 24 Канал.

Как прошел дебют?

По данным NBA, 23-летний украинец провел около двух минут игрового времени, очков не набрал и сделал одну попытку броска.

Максиму доверили выйти на площадку в матче против четвертой команды Западной конференции, за которую играют звезды НБА Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн.

Историческое значение

Максим Шульга стал десятым украинцем в истории НБА, который сыграл хотя бы один матч в регулярном чемпионате лиги.

Ранее в сильнейшей баскетбольной лиге мира играли Алексей Лень, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Александр Волков, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Вячеслав Кравцов, Дмитрий Скапинцев и Святослав Михайлюк. Последний продолжает карьеру в НБА в составе Юта Джаз.

Что известно о Максиме Шульге?