Ворвался в историю НБА: украинский баскетболист попал в число "избранных"
- Максим Шульга дебютировал в НБА за Бостон Селтикс, став десятым украинцем в истории лиги, сыгравшим в регулярном чемпионате.
- Шульга провел на площадке около двух минут, не набрав очков, но совершив одну попытку броска в победном матче против Хьюстон Рокетс.
Украинский баскетболист Максим Шульга провел свой первый матч в регулярном чемпионате НБА. 23-летний игрок дебютировал в составе Бостон Селтикс и вошел в историю украинского баскетбола.
Шульга стал лишь десятым украинцем, которому удалось выйти на площадку в матче НБА. Первая игра выдалась удачной для игрока – его Бостон со счетом 114:93 победил Хьюстон Рокетс, передает 24 Канал.
Как прошел дебют?
По данным NBA, 23-летний украинец провел около двух минут игрового времени, очков не набрал и сделал одну попытку броска.
Максиму доверили выйти на площадку в матче против четвертой команды Западной конференции, за которую играют звезды НБА Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн.
Историческое значение
Максим Шульга стал десятым украинцем в истории НБА, который сыграл хотя бы один матч в регулярном чемпионате лиги.
Ранее в сильнейшей баскетбольной лиге мира играли Алексей Лень, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Александр Волков, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Вячеслав Кравцов, Дмитрий Скапинцев и Святослав Михайлюк. Последний продолжает карьеру в НБА в составе Юта Джаз.
Что известно о Максиме Шульге?
- Максим – воспитанник киевского баскетбола. Его отец, Борис Шульга – один из лучших украинских баскетбольных судей последних двух десятилетий, который судил матчи ФИБА и Евролиги.
- По информации из Википедии, дед Максима по материнской линии Борис Сосновский также был связан с баскетбольной системой СССР и Украины как бывший судья, комиссар и чиновник Федерации баскетбола Украины.
- Максим Шульга был выбран на драфте 2025 года под 57-м номером командой Орландо Мэджик, после чего обменян в Бостон. В Селтикс с ним заключили двусторонний контракт, позволяющий играть как за главную команду НБА, так и за фарм-схему в G-Лиге.
- В G-Лиге (фарм лига НБА) украинец в среднем набирает 14,3 очка, делает 4,4 подбора и 6,3 ассистов.