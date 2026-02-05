Шульга став лише десятим українцем, якому вдалося вийти на майданчик у матчі НБА. Перша гра видалася вдалою для гравця – його Бостон з рахунком 114:93 переміг Х'юстон Рокетс, передає 24 Канал.
Як пройшов дебют?
За даними NBA, 23-річний українець провів близько двох хвилин ігрового часу, очок не набрав та зробив одну спробу кидка.
Максиму довірили вийти на майданчик у матчі проти четвертої команди Західної конференції, за яку грають зірки НБА Кевін Дюрант та Алперен Шенгюн.
Історичне значення
Максим Шульга став десятим українцем в історії НБА, який зіграв хоча б один матч у регулярному чемпіонаті ліги.
Раніше в найсильнішій баскетбольній лізі світу грали Олексій Лень, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Олександр Волков, Кирило Фесенко, Олексій Печеров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев та Святослав Михайлюк. Останній продовжує кар’єру в НБА у складі Юта Джаз.
Що відомо про Максима Шульгу?
- Максим – вихованець київського баскетболу. Його батько, Борис Шульга – один з найкращих українських баскетбольних суддів останніх двох десятиліть, який судив матчі ФІБА та Євроліги.
- За інформацією з Вікіпедії, дід Максима по материнській лінії Борис Сосновський також був пов'язаний з баскетбольною системою СРСР та України як колишній суддя, комісар та чиновник Федерації баскетболу України.
- Максим Шульга був обраний на драфті 2025 року під 57-м номером командою Орландо Меджик, після чого обміняний до Бостона. У Селтікс з ним уклали двосторонній контракт, що дозволяє грати як за головну команду НБА, так і за фарм-схему в G-Лізі.
- У G-Лізі (фарм ліга НБА) українець в середньому набирає 14,3 очка, робить 4,4 підбирання та 6,3 асистів.