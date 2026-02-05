Шульга став лише десятим українцем, якому вдалося вийти на майданчик у матчі НБА. Перша гра видалася вдалою для гравця – його Бостон з рахунком 114:93 переміг Х'юстон Рокетс, передає 24 Канал.

Як пройшов дебют?

За даними NBA, 23-річний українець провів близько двох хвилин ігрового часу, очок не набрав та зробив одну спробу кидка.

Максиму довірили вийти на майданчик у матчі проти четвертої команди Західної конференції, за яку грають зірки НБА Кевін Дюрант та Алперен Шенгюн.

Історичне значення

Максим Шульга став десятим українцем в історії НБА, який зіграв хоча б один матч у регулярному чемпіонаті ліги.

Раніше в найсильнішій баскетбольній лізі світу грали Олексій Лень, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Олександр Волков, Кирило Фесенко, Олексій Печеров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев та Святослав Михайлюк. Останній продовжує кар’єру в НБА у складі Юта Джаз.

Що відомо про Максима Шульгу?