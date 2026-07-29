Мадридский Реал пополнился украинским баскетболистом, который сезон 2025/26 провел в составе Бостон Селтикс. Об этом сообщило издание AS.

Максим Шульга: что дальше

По информации источника, это подписание поможет Реалу избежать ограничений, связанных с испанским лимитом на легионеров.

Дело в том, что Максим Шульга считается в Испании игроком, воспитанным местной баскетбольной системой.

В 11-летнем возрасте он переехал в эту страну. Занимался баскетболом в испанских академиях вплоть до того момента, когда в 2020 году пополнил состав команды американского Университета штата Юта.

По правилам испанской лиги из 12 баскетболистов команды как минимум четверо должны быть воспитанниками академий этой страны. Проблемы у "сливочных" возникли, когда серьезную травму получил Усман Гаруба, поэтому в Мадриде решили усилить состав еще одним игроком.

Максим Шульга: что было в НБА

В прошлом году украинец попал на драфт НБА, где его в свои ряды взял Орландо Мэджик, но почти сразу баскетболист подписал контракт с Бостон Селтикс.

Важно! Драфтом НБА называют ежегодный процесс, когда клубы главной лиги США и Канады по очереди выбирают молодых игроков. Ими могут быть как студенты американских университетов, так и иностранная молодежь.

В течение сезона 2025/26 Шульга защищал цвета Мэн Селтикс, который является фарм-клубом Бостона в G-лиге. За основную команду "кельтов" он сыграл 13 официальных матчей.

По завершении прошлого сезона НБА клуб не предложил нашему земляку новый трудовой договор. Он сыграл в Летней лиге НБА в составе Голден Стэйт Уорриорз, где также не получил контракт.

Отметим, что Максим Шульга выступал за юношеские сборные Украины, но пока не дебютировал за взрослую команду.