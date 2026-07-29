Мадридський Реал поповнився українським баскетболістом, який сезон 2025/26 провів у складі Бостон Селтікс. Про це сповістило видання AS.

Максим Шульга: що далі

За інформацією джерела, це підписання допоможе Реалу уникнути обмежень з іспанським лімітом на легіонерів.

Річ у тім, що Максим Шульга вважається в Іспанії гравцем, якого виховала місцева система баскетболу.

В 11-річному віці він переїхав до цієї країни. Займався баскетболом в іспанських академіях, аж до моменту коли у 2020-му поповнив команду американського Університету штату Юта.

За правилами іспанської ліги з 12 баскетболістів команди щонайменше чотри повинні бути вихованцями академій цієї країни. Проблеми у "вершкових" виникли, коли серйозної травми зазнав Усман Гаруба, тож у Мадриді вирішили поповнитись ще одним гравцем.

Максим Шульга: що було у НБА

Торік українець потрапив на драфт НБА, де його у свої ряди забрав Орланд Меджик, але майже одразу баскетболіст підписав контракт з Бостон Селтікс.

Важливо! Драфтом НБА називають щорічний процес, коли клуби головної ліги США та Канади по черзі обирають молодих гравців. Ними можуть бути як студенти американських університетів, так і іноземна молодь.

Впродовж сезону 2025/26 Шульга захищав кольори Мейн Селтікс, який є фарм-клубом Бостона у G-лізі. За основну команду "кельтів" він відіграв 13 офіційних матчів.

Після завершення минулої кампанії НБА клуб не дав нашому земляку нову трудову угоду. Він відіграв Літню лігу НБА у складі Голден Стейт Ворріорз, де теж не отримав контракт.

Зазначимо, що Максим Шульга виступав за молодіжні збірні України, але поки не дебютував за дорослу команду.