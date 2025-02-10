Ее автором стал Плимут, который смог одолеть Ливерпуль со счетом 1:0. К этому успеху присоединился и новичок "пилигримов" Максим Таловеров.

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Что сказал Таловеров после игры

Украинский защитник был одним из самых ярких игроков на поле. После финального свистка он прокомментировал сенсационную победу своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

По словам игрока сборной Украины, залогом успеха стала самоотверженная игра в обороне всего коллектива, который почти не давал лидеру АПЛ создавать моменты:

"На самом деле эмоции невероятные. Сейчас чувствую себя как выжатый лимон, потому что когда играешь против такого клуба, то нужно быть сфокусированным и сконцентрированным каждую секунду. Атакующая линия такого уровня может в любой момент сделать что-то такое, что команда не ожидает. Поэтому вся наша линия обороны и вся команда сегодня качественно защищались. Думаю, даже до добавленного времени во втором тайме у Ливерпуля не было каких-то опасных моментов.

На самом деле это заслуга всей команды. Все очень счастливы, но параллельно у нас не менее важная игра в среду. Надо отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Как я уже говорил, поставлены цели – и надо стараться делать все возможное, чтобы их добиваться. Спасибо всем, кто поддерживал и верил. Очень приятно".

Справка. Максим Таловеров перешел в Плимут из австрийского клуба ЛАСК 31 января. Он сразу стал основным игроком "пилигримов", проведя два полных матча, в которых его команда одержала победы.

Отметим, что сейчас команда Таловерова ведет борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе, отставая от спасительной позиции на четыре зачетных балла. Следующий поединок Плимут проведет 12 февраля против Миллволла.