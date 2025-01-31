Защитник сборной Украины стал рекордным трансфером в истории английского клуба

В последний день января 2025-го года английский Плимут официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова. Трансфер украинца стал рекордным в истории скромного клуба.

Аутсайдер второй по силе лиги Англии выложил за трансфер защитника сборной Украины два миллиона евро. Именно эта сумма написала в профиле украинца на портале Transfermarkt, сообщает 24 Канал.

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Уже вошел в историю клуба

Трансфер Максим Таловеров стал самым дорогим в истории Плимута.

Трансфер украинского футболиста переплюнул предыдущий самый дорогой переход на 225 тысяч евро. Ранее самой дорогой покупкой английского клуба был трансфер Майкла Байду из шведского Эльфсборга. 25-летний атакующий полузащитник из Ганы перебрался в Плимут за 1,75 миллиона евро.

Справка. Таловеров подписал контракт с английским клубом до конца июня 2028-го года. Максим может закрыть не только позицию в центре защиты, но и сыграть в опорной зоне.

Новый клуб украинца является аутсайдером Чемпионшипа. За 29 туров Плимут набрал лишь 22 очка и идет на последнем 24-м месте. Свой следующий поединок Плимут проведет 1 февраля в 14:30 (по Киеву) против Вест-Бромвича.