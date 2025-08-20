Национальный антидопинговый центр опубликовал финальное решение по Максиму Зиневичу, который провалил допинг-тест. Чемпион Украины по боксу получил 10-летнюю дисквалификацию, пишет 24 Канал.

Что известно об отстранении Максима Зиневича?

19-летний украинский боксер нарушил сразу несколько пунктов антидопинговых правил. В его организме обнаружили запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS).

Что такое SARMS? Это класс препаратов, которые избирательно активируют рецепторы андрогенов в определенных тканях, способствуя росту мышц и костей, имея меньшее влияние на мужские репродуктивные ткани.

В анализах боксера обнаружили остатки остарина (энобосарм) и его метаболитов, а также нашли следы лигандрола (LGD-4033) и RAD140. Все найденные препараты являются стимуляторами роста мышц, а также повышают выносливость.

Дисквалификация Зиневича отсчитывается от 30 апреля текущего 2025 года. Такое длительное устранение может плохо повлиять на карьеру боксера и вообще заставить Максима попрощаться с профессиональным спортом.

Только в марте 2025-го Максим Зиневич стал чемпионом Украины по боксу в весе до 75 килограммов. В 2024-м году боксер из Николаева завоевал Кубок Украины.

Напомним, что 19 августа свой срок дисквалификации официально получила Марина Бех-Романчук. Украинскую титулованную легкоатлетку дисквалифицировали на 4 года из-за положительного допингового теста. В ее организме нашли тестостерон.